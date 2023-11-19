Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Андерсен выиграл коньковую «разделку», Лапалю – 2-й, Йенссен – 3-й, Крюгер – 4-й
Ивер Тильхейм Андерсен выиграл коньковую «разделку» на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
Бейтостолен, Норвегия
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Ивер Тильхейм Андерсен – 21.35,9
2. Уго Лапалю (Франция) – 6,6
3. Ян Томас Йенссен – 9,3
4. Симен Хегстад Крюгер – 9,8
5. Ховард Мусебю – 12,1
6. Хенрик Доннестад – 14,5
7. Мика Фермойлен (Австрия) – 15,2
8. Финн Хоген Крог – 16,3
9. Мартин Левстрем Ниенге – 17,4
10. Йохан-Олав Ботн – 24,8...
17. Эмиль Иверсен – 34,2...
26. Пол Гульберг – 48,6
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