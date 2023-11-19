Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Андерсен выиграл коньковую «разделку», Лапалю – 2-й, Йенссен – 3-й, Крюгер – 4-й

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Ивер Тильхейм Андерсен выиграл коньковую «разделку» на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Ивер Тильхейм Андерсен – 21.35,9

2. Уго Лапалю (Франция) – 6,6

3. Ян Томас Йенссен – 9,3

4. Симен Хегстад Крюгер – 9,8

5. Ховард Мусебю – 12,1

6. Хенрик Доннестад – 14,5

7. Мика Фермойлен (Австрия) – 15,2

8. Финн Хоген Крог – 16,3

9. Мартин Левстрем Ниенге – 17,4

10. Йохан-Олав Ботн – 24,8...

17. Эмиль Иверсен – 34,2...

26. Пол Гульберг – 48,6

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