Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Валнес победил в классической разделке на 10 км, Иверсен – 2-й, Масгрэйв – 3-й
Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл классическую разделку в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Бейтостолен, Норвегия
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
1. Эрик Валнес – 23.03,5
2. Эмиль Иверсен – 18,3
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 22,3
4. Мартин Левстрем Ниенге – 28,1
5. Харальд Амундсен – 35,9
6. Хенрик Доннестад – 38,6
7. Маттис Стенсхаген – 43,4
8. Дэвид Торвик – 43,5
9. Уго Лапалю (Франция) – 44,3
10. Ян Томас Йенссен – 44,9
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