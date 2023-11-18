Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Валнес победил в классической разделке на 10 км, Иверсен – 2-й, Масгрэйв – 3-й

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Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл классическую разделку в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

1. Эрик Валнес – 23.03,5

2. Эмиль Иверсен – 18,3

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 22,3

4. Мартин Левстрем Ниенге – 28,1

5. Харальд Амундсен – 35,9

6. Хенрик Доннестад – 38,6

7. Маттис Стенсхаген – 43,4

8. Дэвид Торвик – 43,5

9. Уго Лапалю (Франция) – 44,3

10. Ян Томас Йенссен – 44,9

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1 комментарий

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SkierNSK
Иверсен похоже очень хочет обратно в сборную.
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