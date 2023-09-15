Чемпионат России по лыжероллерам-2023. Якимушкин, Белов, Коростелев, Семиков, Мельниченко пробегут коньковую «разделку» на 20 км

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15 сентября на чемпионате России по лыжероллерам пройдет мужская коньковая «разделка» на 20 км.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Малиновка, Архангельская область

Мужчины

20 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 12.30 по московскому времени. 

Старт-лист

38. Ермил Вокуев

40. Андрей Феллер

41. Виктор Жуль...

48. Егор Митрошин

49. Александр Ившин

50. Павел Соловьев

51. Дмитрий Жуль 

52. Александр Гребенько

53. Сергей Ардашев

54. Илья Порошкин

55. Андрей Мельниченко

56. Савелий Коростелев

57. Евгений Белов

58. Иван Якимушкин

59. Антон Тимашов

60. Илья Семиков

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам-2023 в Малиновке 

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