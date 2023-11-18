Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 24 по 26 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

Первый этап

Рука, Финляндия

Расписание гонок

24 ноября, пятница

Спринт, мужчины и женщины

Квалификация – 10:00, финалы – после 13.30.

25 ноября, суббота

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

11:00

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

13:15

26 ноября, воскресенье

Масс-старт, свободный стиль, женщины

11:00

Масс-старт, свободный стиль, мужчины

13:35

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартует в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января