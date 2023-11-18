Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
С 24 по 26 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
Первый этап
Рука, Финляндия
Расписание гонок
24 ноября, пятница
Спринт, мужчины и женщины
Квалификация – 10:00, финалы – после 13.30.
25 ноября, суббота
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
11:00
10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
13:15
26 ноября, воскресенье
Масс-старт, свободный стиль, женщины
11:00
Масс-старт, свободный стиль, мужчины
13:35
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартует в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
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