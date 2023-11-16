Тириль Венг пропустит открытие сезона в Бейтостолене и первый этап Кубка мира

Норвежская лыжница Тириль Венг пропустит старт сезона из-за последствий коронавируса.

Она не выступит на открытии сезона в норвежском Бейтостолене и первом этапе Кубка мира в финском Руке.

Сестра Тириль Лотта Венг сообщила, что последние десять дней та провела в постели.

«Корона» ее выключила, и вероятно, ей придется потратить некоторое время, чтобы прийти в себя. К счастью, у нее есть допуск на этапы до Рождества, поэтому ей не придется нервничать», – сказала Лотта Венг.

Тириль Венг – победительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона.