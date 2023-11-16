Тириль Венг пропустит открытие сезона в Бейтостолене и первый этап Кубка мира

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен Тириль Венг коронавирус Лыжи

Норвежская лыжница Тириль Венг пропустит старт сезона из-за последствий коронавируса.

Она не выступит на открытии сезона в норвежском Бейтостолене и первом этапе Кубка мира в финском Руке. 

Сестра Тириль Лотта Венг сообщила, что последние десять дней та провела в постели. 

«Корона» ее выключила, и вероятно, ей придется потратить некоторое время, чтобы прийти в себя. К счастью, у нее есть допуск на этапы до Рождества, поэтому ей не придется нервничать», – сказала Лотта Венг. 

Тириль Венг – победительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий