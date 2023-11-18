Лыжи. Кубок Хакасии. Терентьев и Баранова победили в классических спринтах, Дарья Непряева – 3-я
Александр Терентьев и Алена Баранова выиграли спринты на Кубке Хакасии по лыжам.
Лыжные гонки
Кубок Хакасии
Вершина Теи
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Александр Терентьев – 3.55,89
2. Иван Безматерных – 0,57
3. Иван Горбунов – 0,73
4. Никита Родионов – 1,75
5. Родион Колесников – 11,83
6. Денис Филимонов – 16,56
Женщины
1. Алена Баранова – 4.13,88
2. Ольга Сергеева – 0,27
3. Дарья Непряева – 1,59
4. Елизавета Маслакова – 1,97
5. Виктория Невьянцева – 8,14
6. Диана Соболева – 12,89
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