Лыжи. Кубок Хакасии. Терентьев и Баранова победили в классических спринтах, Дарья Непряева – 3-я

Александр Терентьев и Алена Баранова выиграли спринты на Кубке Хакасии по лыжам.

Лыжные гонки

Кубок Хакасии

Вершина Теи

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Александр Терентьев – 3.55,89

2. Иван Безматерных – 0,57

3. Иван Горбунов – 0,73

4. Никита Родионов – 1,75

5. Родион Колесников – 11,83

6. Денис Филимонов – 16,56

Женщины

1. Алена Баранова – 4.13,88

2. Ольга Сергеева – 0,27

3. Дарья Непряева – 1,59

4. Елизавета Маслакова – 1,97

5. Виктория Невьянцева – 8,14

6. Диана Соболева – 12,89