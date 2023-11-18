Лыжи. Кубок Хакасии. Терентьев и Баранова победили в классических спринтах, Дарья Непряева – 3-я

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Кубок Хакасии Александр Терентьев Ольга Сергеева Денис Филимонов Алена Баранова Иван Безматерных Дарья Непряева Иван Горбунов Никита Родионов Диана Соболева Лыжи

Александр Терентьев и Алена Баранова выиграли спринты на Кубке Хакасии по лыжам.

Лыжные гонки

Кубок Хакасии

Вершина Теи

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Александр Терентьев – 3.55,89

2. Иван Безматерных – 0,57

3. Иван Горбунов – 0,73

4. Никита Родионов – 1,75

5. Родион Колесников – 11,83

6. Денис Филимонов – 16,56

Женщины

1. Алена Баранова – 4.13,88

2. Ольга Сергеева – 0,27

3. Дарья Непряева – 1,59

4. Елизавета Маслакова – 1,97

5. Виктория Невьянцева – 8,14

6. Диана Соболева – 12,89

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий