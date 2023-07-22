Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Терентьев и Непряева победили в классическом спринте, Большунов – 2-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) лыжероллеры Наталья Непряева Алексей Червоткин Александр Большунов Ольга Якимушкина (Кучерук) Александр Терентьев Денис Филимонов Алена Баранова Елизавета Шалабода Екатерина Евтягина Никита Родионов Диана Соболева Илья Кузнецов Лыжи

Терентьев и Непряева одержали победы в спринтах на контрольной тренировке в Малиновке.

Сборная России по лыжным гонкам

Контрольная тренировка

Малиновка, Архангельская область

Спринт, классический стиль

Финал

Мужчины

1. Александр Терентьев – 4.28,60

2. Александр Большунов – 4.29,68

3. Алексей Червоткин – 4.30,31

4. Денис Филимонов – 4.32,22

5. Никита Родионов – 4.36,28

6. Илья Кузнецов – 4.42,52

Женщины

1. Наталья Непряева – 4.49,35

2. Диана Соболева – 4.53,61

3. Алена Баранова – 4.54,54

4. Екатерина Евтягина – 4.55,99

5. Елизавета Шалабода – 5.01,88

6. Ольга Якимушкина – 5.04,07

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