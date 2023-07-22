Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Терентьев и Непряева победили в классическом спринте, Большунов – 2-й

Терентьев и Непряева одержали победы в спринтах на контрольной тренировке в Малиновке.

Сборная России по лыжным гонкам

Контрольная тренировка

Малиновка, Архангельская область

Спринт, классический стиль

Финал

Мужчины

1. – 4.28,60

2. – 4.29,68

3. – 4.30,31

4. Денис Филимонов – 4.32,22

5. Никита Родионов – 4.36,28

6. Илья Кузнецов – 4.42,52

Женщины

1. – 4.49,35

2. Диана Соболева – 4.53,61

3. Алена Баранова – 4.54,54

4. Екатерина Евтягина – 4.55,99

5. – 5.01,88

6. Ольга Якимушкина – 5.04,07