Лыжероллеры. Контрольная тренировка сборной России. Терентьев и Непряева победили в классическом спринте, Большунов – 2-й
Терентьев и Непряева одержали победы в спринтах на контрольной тренировке в Малиновке.
Сборная России по лыжным гонкам
Контрольная тренировка
Малиновка, Архангельская область
Спринт, классический стиль
Финал
Мужчины
1. Александр Терентьев – 4.28,60
2. Александр Большунов – 4.29,68
3. Алексей Червоткин – 4.30,31
4. Денис Филимонов – 4.32,22
5. Никита Родионов – 4.36,28
6. Илья Кузнецов – 4.42,52
Женщины
1. Наталья Непряева – 4.49,35
2. Диана Соболева – 4.53,61
3. Алена Баранова – 4.54,54
4. Екатерина Евтягина – 4.55,99
5. Елизавета Шалабода – 5.01,88
6. Ольга Якимушкина – 5.04,07
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