Глава Международного агентства допинг-тестирования: «Россия остается самой тестируемой страной из всех, где мы проводим свою деятельность»

Глава Международного агентства тестирования ( ) Валери Фарнерон заявила, что российских спортсменов чаще всего проверяют на допинг.

«Ситуация на Украине серьезно сказалась на нашей работе. Количество тестов за два года уменьшилось вдвое.

Но в 2023 году было взято 400 проб, и Россия все равно остается самой тестируемой страной из всех, где ITA проводит свою деятельность.

Мы проведем таргетированную программу тестирования для спортсменов из России и Беларуси в свете их возвращения на международную арену», – сказала Валери Фарнерон.