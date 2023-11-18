Глава Международного агентства допинг-тестирования: «Россия остается самой тестируемой страной из всех, где мы проводим свою деятельность»
Глава Международного агентства тестирования (ITA) Валери Фарнерон заявила, что российских спортсменов чаще всего проверяют на допинг.
«Ситуация на Украине серьезно сказалась на нашей работе. Количество тестов за два года уменьшилось вдвое.
Но в 2023 году было взято 400 проб, и Россия все равно остается самой тестируемой страной из всех, где ITA проводит свою деятельность.
Мы проведем таргетированную программу тестирования для спортсменов из России и Беларуси в свете их возвращения на международную арену», – сказала Валери Фарнерон.
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