Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Валнес выиграл классический спринт, Эвенсен – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й, Жув – 5-й

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии Пол Гульберг сборная Франции сборная Китая Бейтостолен Эвен Нортуг Ришар Жув Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Жюль Шаппа Сиверт Вииг Ван Цян Лыжи

Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл спринт классикой на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.32,74

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,08

3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,59

4. Матц Йенссен (Норвегия) – 2,13

5. Ришар Жув (Франция) – 6,99

6. Сиверт Вииг (Норвегия) – 15,94

Жюль Шаппа (Франция) и Пол Гульберг (Норвегия) выбыли в 1/2 финала, Ван Цян (Китай) – в 1/4.

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Шистад, гроза шведских спринтерш, уверенно выиграла женскую гонку.
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gerr_max
Китаец вернулся)

Интересно будет на него глянуть после года пропуска.
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