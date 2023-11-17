Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Валнес выиграл классический спринт, Эвенсен – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й, Жув – 5-й

Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл спринт классикой на турнире в Бейтостолене.

Лыжные гонки

Турнир в Бейтостолене

Бейтостолен, Норвегия

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.32,74

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,08

3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,59

4. Матц Йенссен (Норвегия) – 2,13

5. Ришар Жув (Франция) – 6,99

6. Сиверт Вииг (Норвегия) – 15,94

Жюль Шаппа (Франция) и Пол Гульберг (Норвегия) выбыли в 1/2 финала, Ван Цян (Китай) – в 1/4.