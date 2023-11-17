Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Валнес выиграл классический спринт, Эвенсен – 2-й, Эвен Нортуг – 3-й, Жув – 5-й
Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл спринт классикой на турнире в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Бейтостолен, Норвегия
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.32,74
2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,08
3. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,59
4. Матц Йенссен (Норвегия) – 2,13
5. Ришар Жув (Франция) – 6,99
6. Сиверт Вииг (Норвегия) – 15,94
Жюль Шаппа (Франция) и Пол Гульберг (Норвегия) выбыли в 1/2 финала, Ван Цян (Китай) – в 1/4.
Интересно будет на него глянуть после года пропуска.