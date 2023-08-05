Лыжероллеры. Blink. Клэбо, Пеллегрино, Гульберг, Валнес и Эвен Нортуг пробегут коньковый спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Италии Blink сборная Швейцарии Пол Гульберг лыжероллеры Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв Эвен Нортуг сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Эрик Валнес Джеймс Клунье Валерио Гронд Сиверт Вииг Симоне Мочеллини Лыжи

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink мужчины пробегут коньковый спринт.

Лыжероллеры

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Начало пролога – 16:20 по московскому времени, 1/4 и 1/2 финала – после 18:44, финал – после 21:10.

Предварительный старт-лист

Федерико Пеллегрино (Италия)

Симоне Мочеллини (Италия)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Эрик Валнес (Норвегия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Сиверт Вииг (Норвегия)

Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

Джеймс Клунье (Великобритания)

Валерио Гронд (Швейцария)

Полный старт-лист станет известен позднее.

Программа фестиваля Blink-2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий