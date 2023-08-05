Лыжероллеры. Blink. Клэбо, Пеллегрино, Гульберг, Валнес и Эвен Нортуг пробегут коньковый спринт

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink мужчины пробегут коньковый спринт.

Лыжероллеры

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Мужчины

Начало пролога – 16:20 по московскому времени, 1/4 и 1/2 финала – после 18:44, финал – после 21:10.

Предварительный старт-лист

Федерико Пеллегрино (Италия)

Симоне Мочеллини (Италия)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Эрик Валнес (Норвегия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Сиверт Вииг (Норвегия)

Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

Джеймс Клунье (Великобритания)

Валерио Гронд (Швейцария)

Полный старт-лист станет известен позднее.

Программа фестиваля Blink-2023