«FIS, ты следующий!» Вероника Степанова – об отмене ЧМ-2024 по хоккею с мячом
Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом.
Турнир должен был пройти в Норвегии, которая в итоге отказалась от организации.
«FIS, ты следующий!» – написала Степанова в телеграм-канале, приложив скриншот новости об отмене ЧМ.
Сейчас россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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