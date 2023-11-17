«FIS, ты следующий!» Вероника Степанова – об отмене ЧМ-2024 по хоккею с мячом

Теги лыжные гонки чемпионат мира чемпионат мира FIS Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом.

Турнир должен был пройти в Норвегии, которая в итоге отказалась от организации.

«FIS, ты следующий!» – написала Степанова в телеграм-канале, приложив скриншот новости об отмене ЧМ.

Сейчас россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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6 комментариев

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Константин Шаповалов
Может кто-то пояснить мне причинно-следственую связь тут?
+19
-2
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Максим Столбов
Ганстерская блоха
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StivDg
Ответ Константин Шаповалов
Может кто-то пояснить мне причинно-следственую связь тут?
Это не для средних умов.
+2
-1
+1
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selso99
Fis с экономической точки зрения, вцелом плевать на лыжные гонки. Для них Чемпионат мира это прежде всего Горные лыжи и Прыжки с трамплина.
0
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Геннадий Томилин
Научись щи варить
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Ilyukhich
Ответ selso99
Fis с экономической точки зрения, вцелом плевать на лыжные гонки. Для них Чемпионат мира это прежде всего Горные лыжи и Прыжки с трамплина.
Горные да, а вот прыжки в скандинавских странах просели немного
0
0
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