«FIS, ты следующий!» Вероника Степанова – об отмене ЧМ-2024 по хоккею с мячом

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом.

Турнир должен был пройти в Норвегии, которая в итоге отказалась от организации.

«FIS, ты следующий!» – написала Степанова в телеграм-канале, приложив скриншот новости об отмене ЧМ.

Сейчас россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).