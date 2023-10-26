«Порой любимому мужчине лучше проявить инициативу и тихо затворить за собой калитку». Степанова о личных отношениях лыжниц в периоды тренировок

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) сборная Швеции жен Йонна Сундлинг Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова объяснила, почему мужчинам лыжниц приходится непросто.

Российская лыжница опубликовала на «Матч ТВ» текст под заголовком «Порой любимому мужчине лучше проявить инициативу и тихо затворить за собой калитку».

«Олимпийская чемпионка Пекина Йонна Сундлинг выдала самый секретный секрет своего успеха. О том, что любимый мужчина рядом помогает спортсменке, все и так знают. Оказывается, чемпионский трюк в том, чтобы в нужный момент… от этого мужчины временно избавиться.

«Ему трудно жить со мной. Но он знает, во что ввязался. Иногда я его выгоняю. Перед чемпионатом мира, например я его отослала…»

Вот какие эти скандинавки! Наши мужчины отношения в духе «иди, погуляй» точно не поймут. Или поймут, но неверно. Так погуляют, что сама рада не будешь! Но вот то, что мужчинам лыжниц непросто – это универсально.

Конец осени – для большинства чудное время, когда листья опадают и наступают первые заморозки. Для лыжницы это момент когда, с одной стороны, почти заканчивается подготовительный сезон. И ты уже совсем скоро перестанешь тренироваться по 30+ часов в неделю и «просто» будешь соревноваться. Но пока абсолютно все тело говорит: «Как же это все достало! Нельзя ли как-то притормозить?!»

С другой – тревожность перед этим самым сезоном достигает максимума. А что если соперницы делали не по 30, а по 40 часов? И нашли более правильный баланс между силой и выносливостью? А что если силы уже не те, что заболела и травмировалась в самый неправильный момент и не наверстать? И что если выросли новые амбициозные таланты?

В этот период любимому мужчине лучше самому проявить инициативу и тихо затворить за собой калитку. Ненадолго, до первых стартов», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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8 комментариев

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selso99
Папик словил осеннюю хандру, выпил, зашёл в телефон Степановой и излил душу.
+21
-3
+18
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александр
Ответ selso99
Папик словил осеннюю хандру, выпил, зашёл в телефон Степановой и излил душу.
Папа у Ники силен в журналистике
Пишет за Нику папа всю жизнь.
Где это видано, где это слыхано.
Папик напишет, а Ника сдает.
Знакомая ситуация из детской книги "Денискины рассказы". Вообще то это похоже на нарушение закона об авторских прав или плагиат.
+9
-3
+6
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David Rigert
видно,что мужчина текст писал.
+7
-2
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Фут.Боль
Я его отослала, - звучит как послала, но как-то нежнее что-ли.
+3
0
+3
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человек1
А этот фонтан можно выключить или уже прорвало?
+5
-2
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papadok
Знаете, что напоминает? Газету «СПИД-инфо». Схожий уровень рассуждения о человеческих взаимоотношениях. «Иди погуляй» и правда не всякий оценит, но можно же и просто нормально объяснить.
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Регион-36
"Конец осени – для большинства чудное время.."
осенние обострение ?
+1
-1
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