«Порой любимому мужчине лучше проявить инициативу и тихо затворить за собой калитку». Степанова о личных отношениях лыжниц в периоды тренировок

Вероника Степанова объяснила, почему мужчинам лыжниц приходится непросто.

Российская лыжница опубликовала на «Матч ТВ» текст под заголовком «Порой любимому мужчине лучше проявить инициативу и тихо затворить за собой калитку».

«Олимпийская чемпионка Пекина Йонна Сундлинг выдала самый секретный секрет своего успеха. О том, что любимый мужчина рядом помогает спортсменке, все и так знают. Оказывается, чемпионский трюк в том, чтобы в нужный момент… от этого мужчины временно избавиться.

«Ему трудно жить со мной. Но он знает, во что ввязался. Иногда я его выгоняю. Перед чемпионатом мира, например я его отослала…»

Вот какие эти скандинавки! Наши мужчины отношения в духе «иди, погуляй» точно не поймут. Или поймут, но неверно. Так погуляют, что сама рада не будешь! Но вот то, что мужчинам лыжниц непросто – это универсально.

Конец осени – для большинства чудное время, когда листья опадают и наступают первые заморозки. Для лыжницы это момент когда, с одной стороны, почти заканчивается подготовительный сезон. И ты уже совсем скоро перестанешь тренироваться по 30+ часов в неделю и «просто» будешь соревноваться. Но пока абсолютно все тело говорит: «Как же это все достало! Нельзя ли как-то притормозить?!»

С другой – тревожность перед этим самым сезоном достигает максимума. А что если соперницы делали не по 30, а по 40 часов? И нашли более правильный баланс между силой и выносливостью? А что если силы уже не те, что заболела и травмировалась в самый неправильный момент и не наверстать? И что если выросли новые амбициозные таланты?

В этот период любимому мужчине лучше самому проявить инициативу и тихо затворить за собой калитку. Ненадолго, до первых стартов», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».