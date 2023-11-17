Чемпионат мира по хоккею с мячом-2024 отменен. Он должен был пройти в Норвегии

Теги чемпионат мира чемпионат мира жен Хоккей с мячом

Чемпионат мира по хоккею с мячом-2024 отменен.

Об этом сообщила Ассоциация хоккея с мячом Норвегии.

«Ассоциация хоккея с мячом Норвегии сегодня с сожалением объявляет, что в 2024 году чемпионат мира по хоккею с мячом не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин.

Ассоциация сочувствует нашим игрокам, которые теперь пропускают долгожданный чемпионат мира по хоккею с мячом», – говорится в сообщении.

Изначально на проведение турнира претендовали три шведских города, но в итоге отказались от заявки. Затем организатором была выбрана Норвегия, но теперь турнир отменили полностью.

На ЧМ-2023 победу одержала сборная Швеции, Россию к участию на турнире не допустили.

 

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