Дмитрий Губерниев считает, что мнение Йоханнеса Клэбо соответствует мейнстриму.

«Клэбо понимает, что, поскольку Трампу не дали Нобелевскую премию, не за горами санкции к стабилизационному фонду Норвегии и норвежской семге, нужно держаться поближе к России. Он это понимает прекрасно.

Коль скоро могут стать реальностью разговоры о том, что кого‑нибудь допустят, пусть даже по схеме «1+1», Клэбо пытается просто соответствовать мейнстриму. Сначала одни высказывания, потом несколько другие, а дальше будет делать селфи с Коростелевым, или кто там приедет, и говорить: «Россия! Для других занозонька, а для меня истинная березонька!»

Повестка меняется, высказывания людей меняются. Общественное мнение сперва склоняется в одну сторону, потом склоняется в другую. А народная любовь, что ветер, как говорят. Завтра Клэбо пропоет голосом Николая Расторгуева: «Я в Россию влюблен!» Поэтому ничего страшного. Это жизнь», – сказал Губерниев.

Клэбо об отстранении россиян: «По-прежнему считаю, что их не стоит допускать, но скучаю по соревнованиям с ними»