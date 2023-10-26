Крюков о недопуске россиян: «ЧМ был чемпионатом Норвегии, что не особо интересно многим»

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Никита Крюков назвал лыжный ЧМ чемпионатом Норвегии из-за недопуска россиян.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) вновь решила оставить в силе отстранение россиян.

– Как оцените решение FIS по россиянам?

– Думаю, FIS руководствуется не только своим мнением. Им диктуют сверху, что надо делать. Но FIS многое теряет без российских лыжников.

Прошлый сезон показал, что чемпионат мира был чемпионатом Норвегии, что не особо интересно многим, – сказал олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках Никита Крюков.

7 комментариев

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Ильгиз Шакиров
Без Большунова, Степановой, Непряевой это не то!
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Глеб Вихрев
Г-н Крюков вы просто лжете --ЧМ 2019 г результаты --Норвегия -золото 10 серебро 3 бронза 5 -Россия золото 0 серебро 5 бронза 3 ЧМ 2021 г Норвегия золото 9 серебро 5 бронза 4 ==Россия золото 1 серебро 3 бронза 1-- шведы вчистую обыгали Россию на этих ЧМ -А ВЫ ТУТ ЛАПШУ НАМ ВЕШАЕТЕ-на ЧМ 2023 шведы выиграли 4 золото 3 серебра 4 бронзы -может напомните когда Россия на ЧМ выигрывала по 4 золота-трепло вы
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Анатолий К
Несколько наших могут им всю статистику перевернуть. А им нравится свой чемпионат Скандинавии проводить
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Vatokatya
Сначала прочитала фамилию как ‘Крюгер’ и думаю - нифига себе самокритика у норгов)))
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