Крюков о недопуске россиян: «ЧМ был чемпионатом Норвегии, что не особо интересно многим»

Никита Крюков назвал лыжный ЧМ чемпионатом Норвегии из-за недопуска россиян.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) вновь решила оставить в силе отстранение россиян.

– Как оцените решение FIS по россиянам?

– Думаю, FIS руководствуется не только своим мнением. Им диктуют сверху, что надо делать. Но FIS многое теряет без российских лыжников.

Прошлый сезон показал, что чемпионат мира был чемпионатом Норвегии, что не особо интересно многим, – сказал олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках Никита Крюков.