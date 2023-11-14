«Они вернулись в слезах». Норвежские двоеборки пожаловались на медосмотр, где специалист-мужчина видел их полуобнаженными

Теги двоеборье сборная Норвегии жен Гида Вествол Хансен Лыжи

Норвежские двоеборки пожаловались на присутствие мужчины на медосмотре.

Как сообщает NRK, девушки проходили диагностику физического состояния, на которой находился мужчина – специалист по 3D-сканированию. Также на процедуре были контролер и врач женского пола.

Во время проверки спортсменки были полуобнаженными – в трусах и легких бюстгальтерах. 

«После этого они вернулись к нам в слезах. Ситуация очень печальная для нас и очень трудная для меня как руководителя», – сказал тренер сборной Норвегии по лыжному двоеборью Ивар Стуан.

«Было некомфортно, а сама процедура была очень непонятной. Мы не чувствовали себя уверенно, и все прошло не так, как нам рассказывали», – говорит 21-летняя чемпионка мира Гида Вествол Хансен.

Диагностика проходит по требованию Международной федерации лыжного спорта (FIS). В организации объяснили присутствие мужчины тем, что на обследование выделялось ограниченное время, но сборную предупредили об этом.

«Мы обсудили с командой, приемлемо ли это, и если бы они не согласились, то пришлось бы делать тесты позже. Все сборные дали согласие, но Норвегия впоследствии отреагировала на присутствие специалиста-мужчины», – рассказал рейс-директор FIS по лыжному двоеборью Лассе Оттесен.

 

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2 комментария

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Kazanest
У нас тетки на работе были рады на выездной флюорографии раздеться перед парнишкой😌
+3
0
+3
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Назар Игорь
Специалист по сканированию смотрит не на девичьи прелести, а на экран монитора.
А как быть с тем что очень много мужчин работают в гинекологии?
0
0
0
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