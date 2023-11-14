«Они вернулись в слезах». Норвежские двоеборки пожаловались на медосмотр, где специалист-мужчина видел их полуобнаженными

Норвежские двоеборки пожаловались на присутствие мужчины на медосмотре.

Как сообщает NRK, девушки проходили диагностику физического состояния, на которой находился мужчина – специалист по 3D-сканированию. Также на процедуре были контролер и врач женского пола.

Во время проверки спортсменки были полуобнаженными – в трусах и легких бюстгальтерах.

«После этого они вернулись к нам в слезах. Ситуация очень печальная для нас и очень трудная для меня как руководителя», – сказал тренер сборной Норвегии по лыжному двоеборью Ивар Стуан.

«Было некомфортно, а сама процедура была очень непонятной. Мы не чувствовали себя уверенно, и все прошло не так, как нам рассказывали», – говорит 21-летняя чемпионка мира Гида Вествол Хансен.

Диагностика проходит по требованию Международной федерации лыжного спорта (FIS). В организации объяснили присутствие мужчины тем, что на обследование выделялось ограниченное время, но сборную предупредили об этом.

«Мы обсудили с командой, приемлемо ли это, и если бы они не согласились, то пришлось бы делать тесты позже. Все сборные дали согласие, но Норвегия впоследствии отреагировала на присутствие специалиста-мужчины», – рассказал рейс-директор FIS по лыжному двоеборью Лассе Оттесен.