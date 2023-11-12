Лыжи. Турнир в Муонио. Мох и Карл выиграли коньковые разделки, Пеллегрино – 5-й, Пярмякоски – 10-я
Немецкие лыжники Мох и Карл выиграли коньковые разделки на турнире в Муонио.
Лыжные гонки
Муонио, Финляндия
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Мужчины
1. Фридрих Мох (Германия) – 22.55,5
2. Аниан Соссау (Германия) – 3,9
3. Давиде Грац (Италия) – 5,7
4. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 8,4
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,6
6. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 13,4
Женщины
1. Виктория Карл (Германия) – 25.34,1
2. Эва Уревц (Словения) – 33,4
3. София Лаукли (США) – 38,8
4. Силье Теодорсен (Норвегия) – 46,3
5. Пиа Финк (Германия) – 47,7
6. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) – 59,6...
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.13,9
11. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.14,2
Полные результаты – здесь.
Вчера Хенниг, сегодня Карл. И обе с отрывом.
Ещë и Мох с Соссау преуспели.