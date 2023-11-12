Лыжи. Турнир в Муонио. Мох и Карл выиграли коньковые разделки, Пеллегрино – 5-й, Пярмякоски – 10-я

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Немецкие лыжники Мох и Карл выиграли коньковые разделки на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Фридрих Мох (Германия) – 22.55,5

2. Аниан Соссау (Германия) – 3,9

3. Давиде Грац (Италия) – 5,7

4. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 8,4

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,6

6. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 13,4

Женщины

1. Виктория Карл (Германия) – 25.34,1

2. Эва Уревц (Словения) – 33,4

3. София Лаукли (США) – 38,8

4. Силье Теодорсен (Норвегия) – 46,3

5. Пиа Финк (Германия) – 47,7

6. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) – 59,6...

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.13,9

11. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.14,2

Полные результаты – здесь.

5 комментариев

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Юрий Костыгин
Эх, если бы не Мох на финишном отрезке, то все Соссау.
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SkierNSK
Ответ gerr_max
Крог ещё живой)
Проиграть на своей коронке Соссау и Грацу - так себе живой😅
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gerr_max
Крог ещё живой)
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закрыт по беспределу
Неплохо для немцев.
Вчера Хенниг, сегодня Карл. И обе с отрывом.
Ещë и Мох с Соссау преуспели.
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Глеб Вихрев
Ответ SkierNSK
Проиграть на своей коронке Соссау и Грацу - так себе живой😅
Крог уже давно сбитый летчик
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