Лыжи. Турнир в Муонио. Мох и Карл выиграли коньковые разделки, Пеллегрино – 5-й, Пярмякоски – 10-я

Немецкие лыжники Мох и Карл выиграли коньковые разделки на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Мужчины

1. Фридрих Мох (Германия) – 22.55,5

2. Аниан Соссау (Германия) – 3,9

3. Давиде Грац (Италия) – 5,7

4. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 8,4

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 8,6

6. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 13,4

Женщины

1. Виктория Карл (Германия) – 25.34,1

2. Эва Уревц (Словения) – 33,4

3. София Лаукли (США) – 38,8

4. Силье Теодорсен (Норвегия) – 46,3

5. Пиа Финк (Германия) – 47,7

6. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) – 59,6...

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.13,9

11. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.14,2

Полные результаты – здесь.