Йоханнес Бо, Лагрейд и Тандревольд выступят на лыжном фестивале в Холменколлене 10 июня

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо, Стурла Хольм Лагрейд и Ингрид Ланмарк Тандревольд выступят на лыжном фестивале Holmenkollen Skishow, который пройдет 10 июня.

Об этом сообщили организаторы соревнований. Участие также примут норвежские лыжники Пол Гульберг, Симен Хегстад Крюгер, Ингвильд Флюгстад Остберг и Анне Кьерсти Калво.

Отмечается, что Йоханнес Клэбо отказался от участия.

В программе фестивале запланированы мужские и женские лыжероллерные гонки на 3 км и 9 км, а также биатлонная смешанная эстафета.