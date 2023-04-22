Лыжи. «Скарвереннет». Остберг и Гульберг одержали победы, Шлинн и Крюгер – 2-е
Норвежские лыжники Пол Гульберг и Ингвильд Остберг одержали победы в гонке «Скарвереннет».
Лыжные гонки
Финсе – Устаусет, Норвегия
37 км, свободный стиль
Женщины
1. Ингвильд Флюгстад Остберг – 1:33.12,6
2. Астрид Ойре Шлинн – 2.18,2
3. Эмилие Флетен – 2.43,7
4. Катержина Янатова (Чехия) – 4.54,2
5. Берит Могстад – 4.54,6
6. Маргрете Бергане – 6.35,2
Мужчины
1. Пол Гульберг – 1:24.26,4
2. Симен Хегстад Крюгер – 0,4
3. Маттис Стенсхаген – 52,5
4. Матиас Хольбек – 1.54,5
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.57,5
6. Хенрик Доннестад – 3.21,8
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