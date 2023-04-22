Лыжи. «Скарвереннет». Остберг и Гульберг одержали победы, Шлинн и Крюгер – 2-е

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Норвежские лыжники Пол Гульберг и Ингвильд Остберг одержали победы в гонке «Скарвереннет».

Лыжные гонки

«Скарвереннет»

Финсе – Устаусет, Норвегия

37 км, свободный стиль

Женщины

1. Ингвильд Флюгстад Остберг – 1:33.12,6

2. Астрид Ойре Шлинн – 2.18,2

3. Эмилие Флетен – 2.43,7

4. Катержина Янатова (Чехия) – 4.54,2

5. Берит Могстад – 4.54,6

6. Маргрете Бергане – 6.35,2

Мужчины

1. Пол Гульберг – 1:24.26,4

2. Симен Хегстад Крюгер – 0,4

3. Маттис Стенсхаген – 52,5

4. Матиас Хольбек – 1.54,5

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.57,5

6. Хенрик Доннестад – 3.21,8

1 комментарий

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закрыт по беспределу
Не сумел Саймон убежать от Лысого
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