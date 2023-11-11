Терентьев о недопуске FIS: «У нас тут соперничество похлеще, чем там. Даже не смотрю международные соревнования»

Лыжник Александр Терентьев считает российские старты интереснее международных.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований.

«Конечно, неприятно, что не допускают, но мы живем дальше и стараемся сделать наши соревнования еще лучше, чем у них.

Я считаю, что наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные соревнования, там одни и те же выигрывают между собой. У нас тут соперничество похлеще, чем там.

Мы надеемся, что нас допустят до Олимпиады и мы побежим, подготовка строится так, что мы к Олимпийским играм подводимся», – рассказал двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Терентьев.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.