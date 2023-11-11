Терентьев о недопуске FIS: «У нас тут соперничество похлеще, чем там. Даже не смотрю международные соревнования»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России FIS Олимпиада-2026 Александр Терентьев Р-Спорт Лыжи

Лыжник Александр Терентьев считает российские старты интереснее международных.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований.

«Конечно, неприятно, что не допускают, но мы живем дальше и стараемся сделать наши соревнования еще лучше, чем у них.

Я считаю, что наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные соревнования, там одни и те же выигрывают между собой. У нас тут соперничество похлеще, чем там.

Мы надеемся, что нас допустят до Олимпиады и мы побежим, подготовка строится так, что мы к Олимпийским играм подводимся», – рассказал двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Терентьев.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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17 комментариев

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Эразм
Какие же они все скудоумные...
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Игорь Новиков
Зачем тогда на ОИ ехать, если там конкуренции нет, а у вас "соперничество похлеще"?

Речи из серии "санкции на пользу".
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mihrutkanik
Кому ты лечишь? Да ты каждый этап просматриваешь по 3 раза. Только и ждёт, что фис пришлёт разрешение на взлёт. Конкуренция у него похлеще. А бабки тоже похлеще? Ты наверное за бабки бы бегал даже если бы между первоклассниками соревновался а не ради конкуренции с топами но бесплатно. Так че ты там лепишь из себя Деву Марию?
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Олег_Пенза
И что думать о них после таких слов???
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Melnikov1968
Если соперничество похлеще, зачем ехать на ОИ? Какой-то сюр.
+6
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imaxim
Ответ Alex Kozlov
Тоже поймал себя на мысли, что перестал смотреть международные лыжи и биатлон! И НИЧЕГО;) Лучше уж наши смотреть, есть за кого болеть, да и уровень конкуренции дестивительно высок, поэтому вполне интересно наблюдать сие действие! Жду минусов спортсчане;)
С удовольствием влепил. Ведь санкции нам только на пользу же
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Антон Александров
У нас тут свое соперничество с блэк джеком и....
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Sutekh Hexen
Ответ Олег_Пенза
И что думать о них после таких слов???
Что о них думать? Они как были в силовых структурах до 24 февраля, так и остались. Это обо всем сказало.
+4
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imaxim
Соперника у тебя три - Большунов, Устюгов и Коростелев. Причём они универсалы, а не чистые спринтеры как ты. И первым двум ты без вариантов влетаешь, когда они в форме. Какая конкуренция…в КМ финал каждый раз был бы праздником
+3
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A K
Так неприятно, что не пускают, или наши интереснее? Вы, доктор, либо туда, либо сюда )
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Паломей Корзинкин
"Конечно, неприятно, что не допускают..."

"...наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные соревнования..."

Железная логика! Если наше лучше, то чего переживать, что не допускают на "дворовые" соревнования?
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Jan T
Противоречивый лыжник: и российские старты интереснее международных; и мы надеемся, что нас допустят до Олимпиады.
Запутали ребят начальники и пропаганда.
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Сергей Жарковский
Похоже на самоутешение, не пускают на международные соревнования- ну и ладно, у нас и тут неплохо!
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Konstantin_ZV
Ответ Антон Александров
У нас тут свое соперничество с блэк джеком и....
Непряевой?
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