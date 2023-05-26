Петухов о продлении недопуска россиян: «Новость нехорошая. Нужно выстраивать диалог, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России FIS Алексей Петухов Париж-2024 Политика Лыжи

Чемпион мира Алексей Петухов призвал к диалогу ради допуска российских спортсменов.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Новость нехорошая. Думаю, что, в любом случае, нужно выстраивать диалог по тому, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене.

Те политические события, которые сейчас происходят, накладывают отпечаток, что не может радовать в отношении спортсменов. Давайте ждать, давайте смотреть.

Но новость действительно неприятная. Хочется верить, что в скором будущем, уже в этом году, вопрос разрешится и наши «зимники» будут участвовать в международных соревнованиях, а «летники» все-таки поедут на Олимпиаду», – сказал чемпион мира 2013 года в командном спринте.

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3 комментария

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Genriwhite
Вяльбе же четко сказала что на таких условиях сборная никуда не поедет. Поэтому смысл им было снимать бан.
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Дэннис Молинарев
А он ожидал другую новость??
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masterdanila
какой диалог, ты о чем? там и без вас хорошо!
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