Петухов о продлении недопуска россиян: «Новость нехорошая. Нужно выстраивать диалог, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене»

Чемпион мира Алексей Петухов призвал к диалогу ради допуска российских спортсменов.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Новость нехорошая. Думаю, что, в любом случае, нужно выстраивать диалог по тому, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене.

Те политические события, которые сейчас происходят, накладывают отпечаток, что не может радовать в отношении спортсменов. Давайте ждать, давайте смотреть.

Но новость действительно неприятная. Хочется верить, что в скором будущем, уже в этом году, вопрос разрешится и наши «зимники» будут участвовать в международных соревнованиях, а «летники» все-таки поедут на Олимпиаду», – сказал чемпион мира 2013 года в командном спринте.