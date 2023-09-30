Губерниев о продлении отстранения российских лыжников: «Ситуация тяжелейшая. Не надо надеяться, надо готовиться к Спартакиаде»

Дмитрий Губерниев высказался о продлении отстранения российских лыжников.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта ( ) оставила в силе отстранение россиян на будущий сезон.

«Было ясно, что нас не допустят. Главный старт для наших лыжников, как и для биатлонистов, в нынешнем сезоне – это Спартакиада. Если бы даже FIS нас допустила, то все скандинавские страны, плюс Финляндия, Франция и Италия визы бы не дали нам. Поэтому ни о каком участии в международных соревнованиях речи быть не может. Ситуация по-прежнему тяжелейшая.

Когда спортсмены говорят, что надеются на допуск к международным соревнованиям, то я отвечаю словами Печорина, который как-то сказал Грушницкому: «А как же ты смел надеяться». Не надо надеяться, надо готовиться к Спартакиаде сильнейших, которая пройдет зимой!

Это [отстранение российских спортсменов] надолго, вопрос не одного сезона. Мой прогноз, что если кто-то поедет на зимнюю , то это будут считанные единицы спортсменов, точно так же, как и на летнюю. Если только не случатся сногсшибательные события», – сказал комментатор.