Губерниев о продлении отстранения российских лыжников: «Ситуация тяжелейшая. Не надо надеяться, надо готовиться к Спартакиаде»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Спартакиада FIS Олимпиада-2026 Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался о продлении отстранения российских лыжников.

Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян на будущий сезон.

«Было ясно, что нас не допустят. Главный старт для наших лыжников, как и для биатлонистов, в нынешнем сезоне – это Спартакиада. Если бы даже FIS нас допустила, то все скандинавские страны, плюс Финляндия, Франция и Италия визы бы не дали нам. Поэтому ни о каком участии в международных соревнованиях речи быть не может. Ситуация по-прежнему тяжелейшая.

Когда спортсмены говорят, что надеются на допуск к международным соревнованиям, то я отвечаю словами Печорина, который как-то сказал Грушницкому: «А как же ты смел надеяться». Не надо надеяться, надо готовиться к Спартакиаде сильнейших, которая пройдет зимой!

Это [отстранение российских спортсменов] надолго, вопрос не одного сезона. Мой прогноз, что если кто-то поедет на зимнюю Олимпиаду, то это будут считанные единицы спортсменов, точно так же, как и на летнюю. Если только не случатся сногсшибательные события», – сказал комментатор.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksenia RN
Непонятен бесконечный плач Губы по поводу того, что наши больше бок о бок с мошенниками бегать не будут. Ему-то что за дело? По корпоративам горлопанить, на хлеб с маслом по-любому заработает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щеглот
Дмитрий прав по всем пунктам. Кроме одного. Я все же полагаю, что отстранение конкретно лыжников закончится сразу после окончания боевых действий. Нет, если они до олимпиады продолжатся, то и на олимпиаду никто не поедет, но если раньше, то все порешают очень быстро.

В принципе у нас есть 3 суперзвезды: Большунов, Якимушкин, Коростелев. Большунов - уже состоявшийся супер, Якимушкин и Коростелев - в ближайшем потенциале - в этом конкретно сезоне.
В принципе этой тройки достаточно, чтобы им самим не заскучать и не расслабиться. Тем более Коростелев выступает некоей идеологической оппозицией бородавкинцам.

Чуть ниже второй эшелон имеется: Мальцев, Спицов, Червоткин, Терентьев. Можно сюда и Сереженьку добавить, но от этого чудилы вообще не знаешь что ожидать. Может он себе каникулы не на полгода, а на год устроит.

Ну терпимо, в принципе. Чемпионат вполне себе состоятельный будет. Еще бы показывали, а то как видишь "Вершина Теи", сразу прошлый сезон вспоминается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий