Губерниев о продлении отстранения российских лыжников: «Ситуация тяжелейшая. Не надо надеяться, надо готовиться к Спартакиаде»
Дмитрий Губерниев высказался о продлении отстранения российских лыжников.
Ранее издание Aftonbladet сообщило, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян на будущий сезон.
«Было ясно, что нас не допустят. Главный старт для наших лыжников, как и для биатлонистов, в нынешнем сезоне – это Спартакиада. Если бы даже FIS нас допустила, то все скандинавские страны, плюс Финляндия, Франция и Италия визы бы не дали нам. Поэтому ни о каком участии в международных соревнованиях речи быть не может. Ситуация по-прежнему тяжелейшая.
Когда спортсмены говорят, что надеются на допуск к международным соревнованиям, то я отвечаю словами Печорина, который как-то сказал Грушницкому: «А как же ты смел надеяться». Не надо надеяться, надо готовиться к Спартакиаде сильнейших, которая пройдет зимой!
Это [отстранение российских спортсменов] надолго, вопрос не одного сезона. Мой прогноз, что если кто-то поедет на зимнюю Олимпиаду, то это будут считанные единицы спортсменов, точно так же, как и на летнюю. Если только не случатся сногсшибательные события», – сказал комментатор.
В принципе у нас есть 3 суперзвезды: Большунов, Якимушкин, Коростелев. Большунов - уже состоявшийся супер, Якимушкин и Коростелев - в ближайшем потенциале - в этом конкретно сезоне.
В принципе этой тройки достаточно, чтобы им самим не заскучать и не расслабиться. Тем более Коростелев выступает некоей идеологической оппозицией бородавкинцам.
Чуть ниже второй эшелон имеется: Мальцев, Спицов, Червоткин, Терентьев. Можно сюда и Сереженьку добавить, но от этого чудилы вообще не знаешь что ожидать. Может он себе каникулы не на полгода, а на год устроит.
Ну терпимо, в принципе. Чемпионат вполне себе состоятельный будет. Еще бы показывали, а то как видишь "Вершина Теи", сразу прошлый сезон вспоминается.