Александр Хорошилов: «Я слышал о том, что представителей ЦСКА могут не пускать на международные турниры, однако из-за этого не собираюсь уходить»

Горнолыжник Александр Хорошилов не собирается уходить из ЦСКА из-за рекомендаций МОК.

«ЦСКА – это большой клуб, для меня он многое значит. Я был на праздновании столетия, мне вручали там награды. Я слежу за другими представителями клуба, болею за все команды, а из спортсменов мне больше всего нравится Мария Ласицкене.

Я слышал о том, что представителей ЦСКА могут не пускать на международные турниры, однако из-за этого не собираюсь уходить.

Я надеюсь, что еще получится выступить на международных соревнованиях. Конечно, обидно, что нас отстранили, но внутри страны нам организовывают значимые соревнования, и я считаю, что это здорово.

У меня сохранились отношения с иностранными коллегами, мы никогда не обсуждаем с ними политические вопросы, только спорт. Они сожалеют о том, что нас нет и мы не можем соревноваться с ними», – сказал Хорошилов.

«Я свою карьеру не завершаю, пока об этом не думаю. Прошлый сезон я пропустил из-за травмы, но в этом планирую вернуться. Я все еще мотивирован выступать.

Посмотрим, какой у нас уровень соревнований, сейчас сказать трудно, но, когда я приезжал, всегда все было на высоте. Не знаю, сколько еще буду соревноваться, но этот год точно в строю, а дальше посмотрим.

Допускаю, что после завершения карьеры стану тренером, мне это интересно. Да и в принципе я хотел бы оставаться в спорте и передавать свои знания», – цитирует Хорошилова ТАСС.