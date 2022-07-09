Словенец Янеш Хладник покинул пост старшего тренера мужской сборной России по горным лыжам, который занимал 12 лет

Словенский специалист Янеш Хладник покинул пост старшего тренера мужской сборной России по горным лыжам.

Хладник занимал пост с 2010 года. Также он был личным тренером лидера сборной .

С 1 июля Хладник перешел на работу в Международную федерацию лыжных видов ( ).

«12 лет огромной веры в наших спортсменов, полной отдачи любимому делу, профессионализма и, конечно, результатов на соревнованиях: российские спортсмены не только обрели уверенность, выступая среди сильнейших горнолыжников планеты, но и стали призерами этапов Кубков мира, Европы, зачетов Кубка мира, Континентальных кубков. Пришла долгожданная победа.

Это была огромная честь работать с вами! Желаем вам успехов и всего наилучшего на новом месте работы», – говорится на сайте Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).

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