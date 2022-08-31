Российские горнолыжники проведут месяц на тренировочном сборе в Аргентине

Сборная России по горнолыжному спорту проведет ближайший месяц проведет на тренировочном сборе в городе Ушуайя (Аргентина).

В прошлый раз национальная команда проводила сбор на архипелаге Огненная Земля в 2019 году – до пандемии коронавируса.

В состав сборной России вошли , Григорий Гусев, Семен Ефимов, Никита Казазаев, , Иван Мизинцев, , и .

Руководить командой будут тренер Андрей Догадкин и старшие тренеры Роман Догадкин и Игорь Качаков.