Российские горнолыжники проведут месяц на тренировочном сборе в Аргентине

Сборная России по горнолыжному спорту проведет ближайший месяц проведет на тренировочном сборе в городе Ушуайя (Аргентина).
В прошлый раз национальная команда проводила сбор на архипелаге Огненная Земля в 2019 году – до пандемии коронавируса.
В состав сборной России вошли Александр Андриенко, Григорий Гусев, Семен Ефимов, Никита Казазаев, Иван Кузнецов, Иван Мизинцев, Павел Трихичев, Александр Хорошилов и Юлия Плешкова.
Руководить командой будут тренер Андрей Догадкин и старшие тренеры Роман Догадкин и Игорь Качаков.