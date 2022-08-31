Российские горнолыжники проведут месяц на тренировочном сборе в Аргентине

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Сборная России по горнолыжному спорту проведет ближайший месяц проведет на тренировочном сборе в городе Ушуайя (Аргентина). 

В прошлый раз национальная команда проводила сбор на архипелаге Огненная Земля в 2019 году – до пандемии коронавируса. 

В состав сборной России вошли Александр Андриенко, Григорий Гусев, Семен Ефимов, Никита Казазаев, Иван Кузнецов, Иван Мизинцев, Павел Трихичев, Александр Хорошилов и Юлия Плешкова.

Руководить командой будут тренер Андрей Догадкин и старшие тренеры Роман Догадкин и Игорь Качаков.

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