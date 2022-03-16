Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в скоростном спуске, Одерматт одержал досрочную победу в общем зачете

Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайер победил в скоростном спуске в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.
Швейцарец Марко Одерматт, финишировавший вторым, досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса сезона-2021/22.
Горные лыжи
Кубок мира
Куршевель, Франция
Мужчины
Скоростной спуск
1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.50,43
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,34
3. Беат Фойц (Швейцария) – 0,54
4. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,85
5. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 1,31
6. Доминик Парис (Италия) – 1,54
7. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1,59
8. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,63
Общий зачет
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1459
2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1100
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 874
4. Маттиас Майер (Австрия) – 858
5. Беат Фойц (Швейцария) – 794
6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 740...
78. Александр Хорошилов (Россия) – 82...
134. Александр Андриенко (Россия) – 9...
144. Иван Кузнецов (Россия) – 6