Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в скоростном спуске, Одерматт одержал досрочную победу в общем зачете

Австрийский горнолыжник победил в скоростном спуске в финале Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.

Швейцарец Марко Одерматт, финишировавший вторым, досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса сезона-2021/22.

Горные лыжи

Кубок мира

Куршевель, Франция

Мужчины

Скоростной спуск

1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.50,43

2. (Швейцария) – 0,34

3. (Швейцария) – 0,54

4. Кильде (Норвегия) – 0,85

5. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) – 1,31

6. (Италия) – 1,54

7. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 1,59

8. -Зигле (США) – 1,63

Общий зачет

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1459

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1100

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 874

4. Маттиас Майер (Австрия) – 858

5. Беат Фойц (Швейцария) – 794

6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 740...

78. Александр Хорошилов (Россия) – 82...

134. Александр Андриенко (Россия) – 9...

144. Иван Кузнецов (Россия) – 6