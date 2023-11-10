Юрий Бородавко: «Требования МОК делают из нас беженцев и предателей. Я думаю, никакие медали не стоят этого»

Тренер сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о нейтральном статусе.

– Почему никто не возражал против нейтрального статуса во время Олимпиады в 2018 и 2022 годах, а сейчас они категорически против?

– Нужно четко понимать, что такое нейтральный статус в 2018 году и нейтральный статус сейчас. Все федерации и сам изменили требования.

Если мы посмотрим требования, спортсмен должен не зависеть от государства, не должен служить. Все это дискредитирует, делая из нас беженцев и предателей. Я думаю, никакие медали не стоят этого.

Когда вспоминают чемпионов и призеров Олимпийских игр, никто не говорит, что они были нейтральными атлетами, все говорят, что это российские спортсмены. Условия тогда еще были приемлемы, а то, что творится сейчас… Сегодняшние условия невозможно выполнить просто по этическим соображениям.



– Какое настроение у сборной из-за отстранения на предстоящий сезон? Есть ли апатия и снижение мотивации?

– Есть снижение мотивации фактически у всех. Это видно, мы с этим пытаемся бороться, организуем соревнования высокого уровня и качества. Государство идет нам навстречу по призовому фонду.

– Сильно потеряли лыжники в финансовом состоянии?

– Прежде всего, потеряли лидеры, которые выступали в топе на Кубке мира, Олимпийских играх. А все остальные только приобрели. Сейчас призовые на российских соревнованиях больше, чем раньше. Поэтому многие только выиграли в этой ситуации, – сказал .