Юрий Бородавко: «Требования МОК делают из нас беженцев и предателей. Я думаю, никакие медали не стоят этого»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко МОК Р-Спорт Лыжи

Тренер сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о нейтральном статусе.

– Почему никто не возражал против нейтрального статуса во время Олимпиады в 2018 и 2022 годах, а сейчас они категорически против?

– Нужно четко понимать, что такое нейтральный статус в 2018 году и нейтральный статус сейчас. Все федерации и сам МОК изменили требования.

Если мы посмотрим требования, спортсмен должен не зависеть от государства, не должен служить. Все это дискредитирует, делая из нас беженцев и предателей. Я думаю, никакие медали не стоят этого.

Когда вспоминают чемпионов и призеров Олимпийских игр, никто не говорит, что они были нейтральными атлетами, все говорят, что это российские спортсмены. Условия тогда еще были приемлемы, а то, что творится сейчас… Сегодняшние условия невозможно выполнить просто по этическим соображениям.
 
– Какое настроение у сборной из-за отстранения на предстоящий сезон? Есть ли апатия и снижение мотивации?

– Есть снижение мотивации фактически у всех. Это видно, мы с этим пытаемся бороться, организуем соревнования высокого уровня и качества. Государство идет нам навстречу по призовому фонду.

– Сильно потеряли лыжники в финансовом состоянии?

– Прежде всего, потеряли лидеры, которые выступали в топе на Кубке мира, Олимпийских играх. А все остальные только приобрели. Сейчас призовые на российских соревнованиях больше, чем раньше. Поэтому многие только выиграли в этой ситуации, – сказал Бородавко

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Да.не расстраивайся, всё не так плохо.скоро импортозаместимся и здесь.
Начало положено.
Путин распорядился через год провести в России Всемирный фестиваль молодежи
Что-то такое уже было, дайте вспомнить. Межпланетный шахматный турнир, Нью Васюки.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
> Если мы посмотрим требования, спортсмен должен не зависеть от государства, не должен служить. Все это дискредитирует, делая из нас беженцев и предателей.

Я #### (невероятно сильно удивляюсь), дорогая редакция. Как они смеют требовать не зависеть от государства? Интересно, а все, кто не служит, и не сидит на гособеспечении - беженцы и предатели?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
этому тренеру абсолютно плевать на своих подопечных, значит.
Через 20 лет, когда этого тренера уже и на земле-то не будет, у его подопечных спросят - если вы такие крутые спортсмены, то где ваши медали?
И им придётся очень долго объяснять людям (читай - потенциальным спонсорам и клиентам по тренировкам), почему у условного Иванова, выступавшего под нейтральным флагом или флагом друого государства есть медаль ОИ и ЧМ, а у принципиального Сидорова ничего, кроме Спартакиады нет и почему тогда Сидоров лучше на самом деле.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
А барин что сказал?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksenia RN
Ответ Вечно в бане
> Если мы посмотрим требования, спортсмен должен не зависеть от государства, не должен служить. Все это дискредитирует, делая из нас беженцев и предателей. Я #### (невероятно сильно удивляюсь), дорогая редакция. Как они смеют требовать не зависеть от государства? Интересно, а все, кто не служит, и не сидит на гособеспечении - беженцы и предатели?
Так и мечтаете наших спортсменов увидеть там в качестве побитых псов? Не доставят они вам такого удовольствия)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svas17
Все вопросы к главному политику страны, он делает из вас беженцев и предателей
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Я зубной техник и шахтёр, ведь не катит. Поэтому и спортсмен только спортсмен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
Все эти слёзы лишь потому что без ои и чм. Лыжи и биатлон никому не интересен. А значит и финансирование отсутствует. Местные соревнования не интересны, даже местным телевидениям, которые на гос питании. Это уже о чем то говорит. И насчёт гимна и флага. Честно говоря противно, когда наши спортсмены идут и машут белой тряпкой. Страна которая владеет самым большим и самым богатым куском земли на планете, идёт просто униженная и обосранная. Лучше не выступать что каждый не тыкал пальцем с вопросом, а это кто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
Бородавку уже никуда не пустят. С его допинговым кейсом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Ответ Сергей
Спортсмен должен быть просто спортсменом
Но такая практика существует в разных странах. В Германии, например.
Никто вам ничего не должен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий