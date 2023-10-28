Бородавко о сборе в Ханты-Мансийске: «Адаптация к снежным условиям, постепенный набор объема, аэробные и силовые тренировки – то, что необходимо для начала сезона»

Юрий Бородавко рассказал о сборе российских лыжников в Ханты-Мансийске.

Сейчас на сборе уже находятся группы Бородавко и других тренеров сборной России – Егора Сорина, Андрея Нутрихина и Петра Седова.

«Ночные перелеты всегда тяжелые, но мы рады, что находимся на югорской земле. Самое главное для нас – насколько хорошо подготовлена трасса.

Это у нас тренировочный сбор, адаптация к снежным условиям, постепенный набор объема, аэробные и силовые тренировки – то, что необходимо для начала сезона», – сказал Бородавко.

Как отмечает «ЮграМегаСпорт», еще часть спортсменов прибудет на сбор в ближайшие дни. Мужская сборная пробудет в Ханты-Мансийске до 12 ноября, после чего отправится в Вершину Теи.