Бородавко о сборе в Ханты-Мансийске: «Адаптация к снежным условиям, постепенный набор объема, аэробные и силовые тренировки – то, что необходимо для начала сезона»

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Юрий Бородавко рассказал о сборе российских лыжников в Ханты-Мансийске.

Сейчас на сборе уже находятся группы Бородавко и других тренеров сборной России – Егора Сорина, Андрея Нутрихина и Петра Седова.

«Ночные перелеты всегда тяжелые, но мы рады, что находимся на югорской земле. Самое главное для нас – насколько хорошо подготовлена трасса.

Это у нас тренировочный сбор, адаптация к снежным условиям, постепенный набор объема, аэробные и силовые тренировки – то, что необходимо для начала сезона», – сказал Бородавко.

Как отмечает «ЮграМегаСпорт», еще часть спортсменов прибудет на сбор в ближайшие дни. Мужская сборная пробудет в Ханты-Мансийске до 12 ноября, после чего отправится в Вершину Теи.

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