Бородавко об отсутствии международных турниров: «Живем своей жизнью, готовимся к тем стартам, которые намечены по календарю»

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«Сейчас в сборной России по лыжным гонкам обычный настрой, обычное рабочее настроение, обстановка. В Ханты-Мансийске у нас первый снег, адаптация к снежным условиям.

Все тренируются, сейчас у них достаточно большие тренировки, объемные. Все спортсмены готовятся. В Югре условия нам создают приемлемые. Поэтому все идет по плану», – сказал Бородавко. 

Тренер отметил, что российские лыжники пережили ситуацию отсутствия международных турниров.

«Мы уже это перешагнули, живем своей жизнью и уже готовимся к тем стартам, которые намечены по календарю», – добавил Бородавко.

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