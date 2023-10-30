Бородавко об отсутствии международных турниров: «Живем своей жизнью, готовимся к тем стартам, которые намечены по календарю»

«Сейчас в сборной России по лыжным гонкам обычный настрой, обычное рабочее настроение, обстановка. В Ханты-Мансийске у нас первый снег, адаптация к снежным условиям.

Все тренируются, сейчас у них достаточно большие тренировки, объемные. Все спортсмены готовятся. В Югре условия нам создают приемлемые. Поэтому все идет по плану», – сказал Бородавко.

Тренер отметил, что российские лыжники пережили ситуацию отсутствия международных турниров.

«Мы уже это перешагнули, живем своей жизнью и уже готовимся к тем стартам, которые намечены по календарю», – добавил .