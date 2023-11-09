Большунов – 14-й в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Непомнящий – 21-й, Карякин – 29-й

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Карякин Ян Непомнящий Александр Большунов Лыжи

Большунов вошел в рейтинг самых ценных персональных брендов российских атлетов.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам занял 14-е место. На первом – теннисист Даниил Медведев.

Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена. 

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. 

Шахматист Ян Непомнящий занял 21-е место, Сергей Карякин – 29-е. Полный список спортсменов, включенных в рейтинг, представлен на сайте Forbes Russia. 

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