Ларьков о сезоне в России: «На месте Большунова мне было бы неинтересно. Но российские лыжники слабее не станут»

Андрей Ларьков оценил уровень конкуренции для Александра Большунова в России.

Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

– Как вы считаете, Большунову хватает конкуренции на внутрироссийских турнирах?



– На его месте мне было бы неинтересно. Но российские лыжники слабее из-за этого не станут. Сегодня все равны, решают дополнительные средства – лыжи, работа сервисменов и условия. Все тренируются практически одинаково, все пришли к методике, приносящей результаты.

– Как восприняли новость о об отстранении российских лыжников от международных стартов?

– Я в этот момент в Тюмени находился, там должен был пройти финал Кубка мира, когда появились разговоры об отстранении, сразу стало понятно, что все закончилось для России.

Ребята тогда приехали из Норвегии, готовились к марафону в Хольменколлене, но их туда не допустили. Все экстренно свернулись и приехали на чемпионат России. Досада была у всех. – сказал двукратный призер Олимпиады-2018 Ларьков.