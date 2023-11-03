Ларьков о сезоне в России: «На месте Большунова мне было бы неинтересно. Но российские лыжники слабее не станут»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Андрей Ларьков Александр Большунов Лыжи

Андрей Ларьков оценил уровень конкуренции для Александра Большунова в России.

Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

– Как вы считаете, Большунову хватает конкуренции на внутрироссийских турнирах?
 
– На его месте мне было бы неинтересно. Но российские лыжники слабее из-за этого не станут. Сегодня все равны, решают дополнительные средства – лыжи, работа сервисменов и условия. Все тренируются практически одинаково, все пришли к методике, приносящей результаты.

– Как восприняли новость о об отстранении российских лыжников от международных стартов?

– Я в этот момент в Тюмени находился, там должен был пройти финал Кубка мира, когда появились разговоры об отстранении, сразу стало понятно, что все закончилось для России.

Ребята тогда приехали из Норвегии, готовились к марафону в Хольменколлене, но их туда не допустили. Все экстренно свернулись и приехали на чемпионат России. Досада была у всех. – сказал двукратный призер Олимпиады-2018 Ларьков.

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