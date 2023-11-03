Ларьков о сезоне в России: «На месте Большунова мне было бы неинтересно. Но российские лыжники слабее не станут»
Андрей Ларьков оценил уровень конкуренции для Александра Большунова в России.
Сейчас россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
– Как вы считаете, Большунову хватает конкуренции на внутрироссийских турнирах?
– На его месте мне было бы неинтересно. Но российские лыжники слабее из-за этого не станут. Сегодня все равны, решают дополнительные средства – лыжи, работа сервисменов и условия. Все тренируются практически одинаково, все пришли к методике, приносящей результаты.
– Как восприняли новость о об отстранении российских лыжников от международных стартов?
– Я в этот момент в Тюмени находился, там должен был пройти финал Кубка мира, когда появились разговоры об отстранении, сразу стало понятно, что все закончилось для России.
Ребята тогда приехали из Норвегии, готовились к марафону в Хольменколлене, но их туда не допустили. Все экстренно свернулись и приехали на чемпионат России. Досада была у всех. – сказал двукратный призер Олимпиады-2018 Ларьков.
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