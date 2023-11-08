Юрий Бородавко: «Большунов постепенно восстанавливается. Сейчас он перешел к интенсивным тренировкам, но не в полном формате»

Александр Большунов вернулся к интенсивным тренировкам после травмы.

В августе трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам потянул спину.

«Александр постепенно восстанавливается. Сейчас он перешел к интенсивным тренировкам, но не в полном формате. Чуть попозже решим, можно ли переходить уже к полноценным нагрузкам», – сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

До 12 ноября российские лыжники проводят сборы в Ханты-Мансийске.