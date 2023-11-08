Юрий Бородавко: «Большунов постепенно восстанавливается. Сейчас он перешел к интенсивным тренировкам, но не в полном формате»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов вернулся к интенсивным тренировкам после травмы.

В августе трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам потянул спину.

«Александр постепенно восстанавливается. Сейчас он перешел к интенсивным тренировкам, но не в полном формате. Чуть попозже решим, можно ли переходить уже к полноценным нагрузкам», – сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

До 12 ноября российские лыжники проводят сборы в Ханты-Мансийске.

1 комментарий

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SkierNSK
Контрольная тренировка уже будет в пятницу спринт и разделка коньком в субботу.
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