Егор Сорин: «Спартакиада – основной старт у нас, и он намного более значим, чем этапы кубка России»

Егор Сорин высказался о призовых на российских соревнованиях по лыжным гонкам.

— В этом сезоне в лыжах появилось достаточно много призовых денег. Это однозначно благо или есть опасность?

— Опасность — это если бы мы бегали в Европе на Кубках мира, а такие призовые платили тем, кто бегает в России. В этом случае, полагаю, многие задумались бы, что выгоднее — соревноваться с сильнейшими, имея не самые большие шансы на успех, или зарабатывать деньги дома.

Сейчас же, когда мы отстранены, призовые лишь подстегивают мотивацию. У всех ведь уже семьи, дети. Без призовых многие бы не смогли тратить свое время на тренировки и выступления, да и соревноваться без призовых было бы не так весело. Хотя не такие это большие деньги по нынешним временам. Раньше за те или иные победы можно было машину получить, а сейчас кто из спонсоров может такое себе позволить?

— Раньше выход спортсменов на пик формы рассчитывался к главному старту — чемпионату мира. А сейчас?

— К Спартакиаде сильнейших, которая в феврале пройдет в Тюмени. Этот старт у нас основной, и он намного более значим, чем этапы кубка России. Хотя бы потому, что там реально соберутся все сильнейшие. И Саша Большунов, и Сергей Устюгов.

В прошлом году у нас, например, не получилось, чтобы они встретились на одних соревнованиях в одинаково пиковой форме. «Чемпионские высоты» в феврале выиграл , причем было видно, что вся группа Юрия Викторовича (Бородавко) целенаправленно готовилась именно к этому старту.

Устюгов ставил перед собой другую цель и сам говорил, что главный старт для него — чемпионат России в марте. Он и был там сильнее, чем на «Чемпионских высотах».

Собственно, возвращаясь к теме призовых: эти призовые не на пустом месте людям достаются. Попробуй окажись в тройке при нынешней конкуренции! Даже у Бородавко в прошлом году не все спортсмены с медалями чемпионат России закончили, – сказал Сорин.