Егор Сорин: «Когда в группе есть сильные парни, у девушек появляется возможность за ними тянуться»

Тренер по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал об изменениях в своей группе.

— Заметно усилилась мужская часть команды. Пришли Савелий Коростелев, Александр Бакуров и . Если раньше внутри группы девушки несколько превалировали, были посильнее и повыносливее, то сейчас ребята взяли на себя роль локомотива.

— Это облегчает вам работу с женской частью команды?

— Безусловно. Когда в группе есть сильные парни, появляется возможность за ними тянуться. Соответственно, становится гораздо проще замотивировать людей на работу. Раньше такого не было. Поэтому той же было, как мне кажется, тяжелее себя заставлять, не имея серьезного ориентира. В группе нет никакой ревности: на лыжне мальчики девочкам не конкуренты. Поэтому в нынешнем составе я вижу только плюсы.

— Представляю, каково приходится тренеру-мужчине, когда вокруг одни барышни.

— Это действительно непросто. Поэтому с первого же года своей самостоятельной тренерской работы я старался, чтобы моя бригада была смешанной. В этом случае не только тренерскому штабу становится проще работать, но и спортсменам тоже.

— Под таких спортсменов, как и , пришлось, наверное, составлять индивидуальные планы подготовки?

— Нет. Все планы у нас общие. Разнится только выбор объема и плотность работы. То есть даже при наличии общего плана тренировки выстраиваются строго индивидуально.

— Когда в коллективе появляются фигуры большого масштаба, это требует притирки?

— Безусловно. Особенно когда человек приходит на пике личного результата. С одной стороны, ему самому нужно время на то, чтобы осмотреться, понять, как строится работа. У каждого ведь так или иначе в такие моменты присутствует определённый страх: подойдет ему методика, не подойдет.

Соответственно, на тренера ложится задача донести до атлета какие-то нюансы. Объяснить, за счет чего возможен дальнейший прогресс. Если с человеком не разговаривать, он, скорее всего, не переживет даже период летней подготовки, когда работы много, все идет на большой усталости, нет скорости и надо заставлять себя терпеть, не понимая толком, в какой именно результат эта работа выльется. Поэтому каждый раз, когда обновляется коллектив, я очень много со спортсменами разговариваю, – рассказал Сорин.