Федерация лыжных видов спорта Норвегии согласилась на условия Йоханнеса Клэбо

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Ян Петтер Салтведт Лыжи

Федерация лыжных видов спорта Норвегии согласилась на условия Йоханнеса Клэбо.

Со спортсменом подпишут стандартное соглашение как с теми лыжниками, которые не попали в сборную. Это означает, что он будет свободен от контрактных обязательств Федерации в те дни, когда не участвует в гонках. Но при этом ему разрешат выступать на всех международных стартах.

«Это поражение Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Это совсем не та ситуация, в которую они планировали попасть», – сказал спортивный комментатор NRK Ян Петтер Салтведт.

Подписать соглашение Клэбо сможет после того, как отберется на первый этап Кубка мира в Руке.

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13 комментариев

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vik444
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Следующее условие Клэбо : хочу соревноваться с Большуновым.
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KirGre
Даже не знаю , что сказать …. вот это настоящая глыба и акула !!! Красавчик
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СТАТИСТИКА 100
Молодец Клэбо👍🏼👍🏼 держить слово
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Макс Крыл
Открывая новость, я надеялся на вертолет и миллион долларов. Спасибо, заголовок.
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Роман Гущин
Припухшая какая-то Федерация) неважно выглядит.
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Ебздрогыч
Сказал спортивный комментатор NRK Ян Петтер Салтведт.

Это норвежский Губер?
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гилберт
Ясен пень что согласились.
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Шушпанчег
Нисколько не сомневался в этом :) Что вся эта возня закончится как обычно, Клэбо будет выступать в команде.
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Евгений Фабиянчук
видимо, наш любимый Йенсыч подсуетился)
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svema
куда они делись бы?
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Футбол, хоккей итд
Конечно согласятся, куда они денутся. Клебо будущий глава - этой Федерации.....
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Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
видимо, наш любимый Йенсыч подсуетился)
умора будет, если Клэбо на фоне всей этой мышиной возни запустил подготовку к сезону и теперь едва ли на ЭКМ отберётся
но есесна это не так, увы
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