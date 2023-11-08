Федерация лыжных видов спорта Норвегии согласилась на условия Йоханнеса Клэбо.

Со спортсменом подпишут стандартное соглашение как с теми лыжниками, которые не попали в сборную. Это означает, что он будет свободен от контрактных обязательств в те дни, когда не участвует в гонках. Но при этом ему разрешат выступать на всех международных стартах.

«Это поражение Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Это совсем не та ситуация, в которую они планировали попасть», – сказал спортивный комментатор NRK Ян Петтер Салтведт.

Подписать соглашение сможет после того, как отберется на первый этап Кубка мира в Руке.