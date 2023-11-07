Юрист Анцелиович об апелляции ОКР в CAS: «Многое будет зависеть от того, кто из арбитров будет рассматривать дело»

Юрист Анна Анцелиович оценила решение ОКР обратиться в CAS из-за отстранения.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«Мне тяжело оценить шансы на победу ОКР при рассмотрении апелляции. Во-первых, я как юрист не видела позицию истца и уж тем более МОК. Многое будет зависеть от того, кто из арбитров будет рассматривать их дело.

Скорее всего, это будет панель из трех судей, ведь вопрос достаточно важный. Каждая из сторон назначит своего представителя, а CAS утвердит председателя. Как у нас принято говорить, выбор арбитра – это 30% успеха.

Действительно, прецедентное право существует, но оно происходит от англосаксонской судебной системы. В CAS неоднократно заявляли, что у них нет понятия прецедента, хотя в документах все же говорится о единообразии: при схожих обстоятельствах стоит выносить похожее решение.

Но тут важно понимать, что каждое дело уникально и у каждого судьи свои представления», – сказала Анцелиович.

«Прежде всего в этой ситуации многое будет зависеть от договоренности сторон. Если ОКР и МОК сойдутся на том, что слушание будет проводиться ускоренно, арбитр со стороны CAS рассмотрит данное дело в таком порядке.

Подобное, безусловно, бывает, но не так часто, поскольку это достаточно тяжело для юристов в отношении подготовки своих позиций. Мы можем посмотреть на историю Камилы Валиевой и как затянулись ее слушания.

Как правило, CAS обязан ускоряться во время судебных процессов, которые возникают на Олимпийских играх.

Далее каждая из сторон представит свои позиции. Первым выступит ОКР, поскольку именно он подал заявление, затем право на ответ перейдет МОК.

После этого будет назначено и проведено слушание, однако на нем не вынесут решения. Арбитры, скорее всего, возьмут себе некоторое время для размышлений, в среднем подобное занимает несколько месяцев», – цитирует Анцелиович RT.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго