Вяльбе об апелляции ОКР в CAS: «Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно»

Теги лыжные гонки МОК ОКР ФЛГР Елена Вяльбе CAS Лыжи

Елена Вяльбе поддержала решение ОКР обратиться в CAS из-за отстранения.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«Шансы на положительный исход дела в CAS, наверное, есть, но я же не адвокат и не юрист. Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно, решение ОКР подать апелляцию верное.

В CAS все будет зависеть от многих моментов», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

1 комментарий

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Atsuktuvas
"Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите — три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика..."
(с)
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