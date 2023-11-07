Вяльбе об апелляции ОКР в CAS: «Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно»

Елена Вяльбе поддержала решение ОКР обратиться в CAS из-за отстранения.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«Шансы на положительный исход дела в CAS, наверное, есть, но я же не адвокат и не юрист. Сидеть сложа руки в этой ситуации было бы неправильно, решение ОКР подать апелляцию верное.

В CAS все будет зависеть от многих моментов», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго