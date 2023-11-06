Светлана Журова: «МОК считает, что наш случай отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно»

Светлана Журова оценила перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России ( ) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Есть вероятность, что решение будет принято в нашу пользу. Еще когда представил свою позицию по Израилю с упоминанием недопустимости дискриминации спортсменов, я сразу сказала, что сейчас наилучший момент для того, чтобы подать апелляцию.

Основываясь на этих тезисах МОК, можно в суде заявить о двойных стандартах и предъявить свои аргументы.

Тем более что в Олимпийскую хартию внесены изменения, в которых говорится о доступности спорта для всех. А нашим атлетам, получается, он доступен не в полной мере. То есть МОК декларирует одно, а делает другое.

Во-вторых, в судах принято использовать прецедентное право, когда в схожих ситуациях принимаются одинаковые решения. К сожалению, МОК считает, что наш случай особый и отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно.

Поэтому у нас есть доводы, которые можно предъявить в Спортивном арбитражном суде», – сказала .