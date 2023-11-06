Светлана Журова: «МОК считает, что наш случай отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно»

Теги Светлана Журова МОК ОКР CAS Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова оценила перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Есть вероятность, что решение будет принято в нашу пользу. Еще когда МОК представил свою позицию по Израилю с упоминанием недопустимости дискриминации спортсменов, я сразу сказала, что сейчас наилучший момент для того, чтобы подать апелляцию.

Основываясь на этих тезисах МОК, можно в суде заявить о двойных стандартах и предъявить свои аргументы.

Тем более что в Олимпийскую хартию внесены изменения, в которых говорится о доступности спорта для всех. А нашим атлетам, получается, он доступен не в полной мере. То есть МОК декларирует одно, а делает другое.

Во-вторых, в судах принято использовать прецедентное право, когда в схожих ситуациях принимаются одинаковые решения. К сожалению, МОК считает, что наш случай особый и отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно.

Поэтому у нас есть доводы, которые можно предъявить в Спортивном арбитражном суде», – сказала Журова.

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92 комментария

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Лимит Лимитович
Израиль защищается после атаки ХАМАС, Россия напала первой. Не благодарите, Светлана
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Игорь Новиков
Ответ eao79rus
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Так вывезли бы русских людей в Россию, в чем проблема? Спасли бы множество жизней.
+56
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andrey kaluga
Ну да совсем же непонятно)))) полный захват другой страны или же контртерористическая операция против радикального ислама)))
+52
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kvint(ksk)
Разницы нет. Просто вас , светлана, в этом "конфликте" воспринимают как хамас. Собственно , то что кремль вписался за последних - лишь усиливает Запад в этом мнении. ну и отношение соответсвующее.
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Eduard Rastryopin
Ответ Михаил Синица
Плохо, что непонятно.
Так они реально в другой реальности живут.
Вован только 3 дня назад заявил,что пришлось начать "СВО",потому что на Россию напали.
+24
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Eduard Rastryopin
Ответ eao79rus
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Русских на Донбассе русских людей убивали 8 лет лучше всего иллюстрирует история ЛНР.
В 2014 году появилась банановая республика "ЛНР", которую возглавил Геннадий Цыпкалов, которого позже повесили его же товарищи. Его преемником стал Валерий Болотов, но и этого отравили и заменили на Игоря Плотницкого. Если вы думаете, что это всё, то нет — некий луганский ополченец по прозвищу "Батя" обвинил его в политических убийствах, а потом "Батю" взорвали по дороге на свадьбу, а уже потом взорвали и самого Плотницкого, который чудом выжил, но снова не повезло — его свергнул министр МВД "ЛНР" Игорь Корнет.
Сам Корнет находился в России под следствием за убийство, но потом и его взорвали. В данный момент глава банановой республики Леонид Пасечник, который является членом Единой России. Вот такое вот правительство, которая строится лишь на уничтожении друг друга ради кусочка власти.
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Михаил Синица
Плохо, что непонятно.
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Алексей Борисов
Загадка от жака фреско. На размышление даётся 30 секунд
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Юрій Матюшенко
Ответ eao79rus
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Россия за несколько первых дней войны убила больше русских людей в Украине, чем погибло за 8 лет. Переворота в Украине не было, было самоустранение президента (куда-то свалил, никого не предупредив, по сути прогул без уважительных причин на сверхответственной должности - за такое обычно увольняют, почитайте внимательно про события того дня, когда Янукович сбежал) и Верховная Рада вынуждена была применить конституционные нормы для такого случая и сделано это было большинством голосов депутатов.
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Владимир Романов
И как с таким интеллектом в депутаты берут? Бегали бы себе по кругу, как белка! Это - ваше!
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Зубы Дзюбы
Кто первый атаковал тот и виноват. Занавес
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Atsuktuvas
Есть такой афоризм: Умный поймет сам, а глупца не переубедить.
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dpv
Вот как поймете - так во всем сразу разберетесь
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Насонов Дмитрий
Нет, мотивировка МОК, конечно, убогая. Не знаю, кто для Баха речи писал. По факту же, на Израиль напали, он защищается. На Россию не нападал вообще никто. Так что разница тут видна невооруженным взглядом
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Atsuktuvas
Помогите Светаше найти разницу в турбине самолета.
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Oleg Olegov
На месте МОК было бы круто допустить Россию в полном объёме с флагом, гимном, формой, полными составами без отбора во все виды спорта. И дальше с попкорном все бы смотрели, как из всего этого будут выкручиваться наши Журовы, Матыцины и Поздняковы, которые уже нахвалили Игры БРИКС и Дружбы. Кого на какие соревнования какими составами отправят, и как вообще начнут ранжировать эти турниры. Флюгеры бы свистели массово вразнобой.
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воен
Ответ MyxaLoccoRocco
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Норм так защищает, стирая города в пыль.
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Рустем Галеев
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😂 Лечение хронических болезней с помощью 4 фотографий можно кратко назвать "В постели с Чумаком" 😂
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воен
Ребята, домашнее задание. Помочь депутату Журовой понять, в чём разница.
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Девушка Безимени
бестолковка
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Amneris
Ответ Oleg Olegov
На месте МОК было бы круто допустить Россию в полном объёме с флагом, гимном, формой, полными составами без отбора во все виды спорта. И дальше с попкорном все бы смотрели, как из всего этого будут выкручиваться наши Журовы, Матыцины и Поздняковы, которые уже нахвалили Игры БРИКС и Дружбы. Кого на какие соревнования какими составами отправят, и как вообще начнут ранжировать эти турниры. Флюгеры бы свистели массово вразнобой.
Вы их зря недооцениваете - они в этом плане ребята гибкие и вертлявые. Найдут мигом оправдание.
Они же более чем ленивые все и неспособные. Даже с дедами в МОК не смогли сдружиться и научиться лоббировать свои интересы. Все ходили сторонкой, ни с кем не общались.
Ноу криминалити стиль, так сказать.
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Skyolker
Смотря с кем Журова нас сравнивает...
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Ковид 07.10.52
Да...это не лапки по приказу в думе поднимать. здесь думать надо. чтобы понять.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ rdyabin@icloud.com
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Безусловно! На кого?
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papadok
7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Израилю...
Дальше надо объяснять то, что Журовой совершенно непонятно?
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