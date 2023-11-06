Светлана Журова: «МОК считает, что наш случай отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно»
Светлана Журова оценила перспективы апелляции ОКР на решение МОК об отстранении.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
«Есть вероятность, что решение будет принято в нашу пользу. Еще когда МОК представил свою позицию по Израилю с упоминанием недопустимости дискриминации спортсменов, я сразу сказала, что сейчас наилучший момент для того, чтобы подать апелляцию.
Основываясь на этих тезисах МОК, можно в суде заявить о двойных стандартах и предъявить свои аргументы.
Тем более что в Олимпийскую хартию внесены изменения, в которых говорится о доступности спорта для всех. А нашим атлетам, получается, он доступен не в полной мере. То есть МОК декларирует одно, а делает другое.
Во-вторых, в судах принято использовать прецедентное право, когда в схожих ситуациях принимаются одинаковые решения. К сожалению, МОК считает, что наш случай особый и отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно.
Поэтому у нас есть доводы, которые можно предъявить в Спортивном арбитражном суде», – сказала Журова.
Вован только 3 дня назад заявил,что пришлось начать "СВО",потому что на Россию напали.
В 2014 году появилась банановая республика "ЛНР", которую возглавил Геннадий Цыпкалов, которого позже повесили его же товарищи. Его преемником стал Валерий Болотов, но и этого отравили и заменили на Игоря Плотницкого. Если вы думаете, что это всё, то нет — некий луганский ополченец по прозвищу "Батя" обвинил его в политических убийствах, а потом "Батю" взорвали по дороге на свадьбу, а уже потом взорвали и самого Плотницкого, который чудом выжил, но снова не повезло — его свергнул министр МВД "ЛНР" Игорь Корнет.
Сам Корнет находился в России под следствием за убийство, но потом и его взорвали. В данный момент глава банановой республики Леонид Пасечник, который является членом Единой России. Вот такое вот правительство, которая строится лишь на уничтожении друг друга ради кусочка власти.
Они же более чем ленивые все и неспособные. Даже с дедами в МОК не смогли сдружиться и научиться лоббировать свои интересы. Все ходили сторонкой, ни с кем не общались.
Ноу криминалити стиль, так сказать.
Дальше надо объяснять то, что Журовой совершенно непонятно?