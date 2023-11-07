Колобков о деле ОКР в CAS: «Этот судебный процесс может стать важным прецедентом для олимпийского движения»

Павел Колобков назвал дело ОКР в CAS важным прецедентом для олимпийского движения.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК.

«О перспективах дела в CAS всегда говорить сложно, потому что выбор сторонами судей и процессы проходят очень тяжело. Но после решения МОК сразу было понятно, что нам нужно его оспаривать и обращаться в суд. Мне кажется, что у нас есть достаточно аргументов для того, чтобы оспорить решение МОК. Но процесс не будет простым и будет продолжаться долго.

С другой стороны, нужно показать МОК, что мы несогласны с этим решением. И обращение в CAS – правильное решение, при любом исходе. Этот судебный процесс может стать важным прецедентом для олимпийского движения. Особенно, если мы его выиграем.

Сложно говорить о шансах на положительный исход, я не знаю, насколько для этого достаточно аргументов у юристов ОКР. Но изначально было ясно, что эти аргументы появляются. Мне кажется, что с самого начала МОК взял на себя несвойственные функции. Он должен заниматься развитием спорта и олимпийского движения, а не политически оценивать то, что происходит в мире.

Ведь не в этом основная проблема международного олимпийского движения. Но МОК стал на этот путь, я считаю, что теперь у него проблемы будут только множиться», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго