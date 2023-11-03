Йоханнес Клэбо опустился на седьмое место в рейтинге популярности спортсменов Норвегии. В прошлом году он был третьим

Теги лыжные гонки рейтинги сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Йоханнес Клэбо Нура Мерк Каспер Рууд Эрлинг Холанд Лыжи

Клэбо опустился с третьего на седьмое в рейтинге популярности спортсменов Норвегии.

Данные предоставлены компанией Sponsor Insight, проводящей ежегодные опросы. По сравнению с прошлым годом лыжник потерял 5% симпатий населения страны. 

Клэбо (28%) опередили Карстен Вархольм (бег, 34%), Йоханнес Бо (биатлон, 32%), Биргит Скарстейн (гребля, паралимпийский спорт, 32%), Якоб Ингебригтсен (бег, 31%), Тарьей Бо (биатлон, 30%) и Мартин Эдегаард (футбол, 29%).

Также в топ-10 вошли Эрлинг Холанд (футбол, 27%), Каспер Рууд (теннис, 25%) и Нура Мерк (гандбол, 24%).

Глава компании Sponsor Insight Вегард Арнтсен считает, что падение популярности Клэбо может быть связано с его текущим конфликтом с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, однако указывает, что в возрастной группе 18-29 лет Клэбо по-прежнему популярен – его опережает только Эрлинг Холанд.

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7 комментариев

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SkierNSK
Странный рейтинг: Хааланд только восьмой, подозрительно.
+3
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Великий Алонсо
Чушь какая-то, прежде всего Холанд должен быть 1 с огромным отрывом от всех
+3
-1
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лыжная федерация является клиентом компании Sponsor Insight ))
+1
0
+1
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штрафной круг
Клэбо... Клэбо... чёт знакомое...
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Глеб Вихрев
Ответ Великий Алонсо
Чушь какая-то, прежде всего Холанд должен быть 1 с огромным отрывом от всех
А кто такой Холанд -футболист -и все -футбол в Норвегии почти экзотика -Вархольм это мировая звезда спорта -единственный человек в мире выигравший три ЧМ 400м с барьерами .
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