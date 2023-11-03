Йоханнес Клэбо опустился на седьмое место в рейтинге популярности спортсменов Норвегии. В прошлом году он был третьим

Клэбо опустился с третьего на седьмое в рейтинге популярности спортсменов Норвегии.

Данные предоставлены компанией Sponsor Insight, проводящей ежегодные опросы. По сравнению с прошлым годом лыжник потерял 5% симпатий населения страны.

Клэбо (28%) опередили Карстен Вархольм (бег, 34%), (биатлон, 32%), Биргит Скарстейн (гребля, паралимпийский спорт, 32%), Якоб Ингебригтсен (бег, 31%), (биатлон, 30%) и Мартин Эдегаард (футбол, 29%).

Также в топ-10 вошли Эрлинг Холанд (футбол, 27%), Каспер Рууд (теннис, 25%) и Нура Мерк (гандбол, 24%).

Глава компании Sponsor Insight Вегард Арнтсен считает, что падение популярности Клэбо может быть связано с его текущим конфликтом с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, однако указывает, что в возрастной группе 18-29 лет Клэбо по-прежнему популярен – его опережает только Эрлинг Холанд.