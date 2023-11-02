Калле Халварссон: «У Норвегии довольно возрастная команда, так что у них осталось не так уж много лет доминирования»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции Калле Халварссон Йоханнес Клэбо Лыжи

Шведский лыжник Халварссон считает, что норвежцы скоро перестанут доминировать.

«Я думаю, что скоро мы увидим перемены. У Норвегии довольно возрастная команда. Клэбо относится к числу самых молодых, но он тоже уже не юноша.

Большинство из них старше 30. Так что у них осталось не так уж много лет доминирования. Думаю, мы подтянемся.

Я тоже принадлежу к гвардии старше 30 лет. Возможно, я не буду в борьбе, если на это уйдет пять лет, но, может быть, пройдет два года, и я все еще буду конкурентоспособным», – сказал Калле Халварссон.

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8 комментариев

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Marina Niskanen
Бебис- Калле всё ещё верит в себя. Других оптимистов нет уже давно.
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Глеб Вихрев
Да в основе много 30летних и более -но у норгов второй состав очень хорош -у шведов молодые Порома -Ангер -еще совсем пацан Майбек-не надо обольщяться -норги не бегут впереди паровоза-талантов молодых много =это шведы вынуждены были гнать совсем зеленых Порому -Ангера на КМ ибо более то не кого-Калле 34 года пыжиться еще
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Anna Morgan
Новые вырастут
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SkierNSK
У всех остальных команд на КМ дела с будущим выглядят всё же куда печальней, чем у норвежцев.
У шведов все надежды на Парамоа, что Ангера будет хватать на эстафетный этап и что Мюльбак продолжит удивлять, в этом году он собрался попасть на КМ и закрепиться в основе, марафоны отходят на второй план, если получится с КМ. Два домашних этапа с домашней квотой будут ему в помощь, если не удастся попасть в основу на отборе.
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болтун
Ответ Глеб Вихрев
Да в основе много 30летних и более -но у норгов второй состав очень хорош -у шведов молодые Порома -Ангер -еще совсем пацан Майбек-не надо обольщяться -норги не бегут впереди паровоза-талантов молодых много =это шведы вынуждены были гнать совсем зеленых Порому -Ангера на КМ ибо более то не кого-Калле 34 года пыжиться еще
А кто там ещё был, молодой? Мелькала фамилия.. Сдулся?
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SkierNSK
Ответ Глеб Вихрев
Да в основе много 30летних и более -но у норгов второй состав очень хорош -у шведов молодые Порома -Ангер -еще совсем пацан Майбек-не надо обольщяться -норги не бегут впереди паровоза-талантов молодых много =это шведы вынуждены были гнать совсем зеленых Порому -Ангера на КМ ибо более то не кого-Калле 34 года пыжиться еще
А кто очень хорош у норгов во втором составе? Понятно, что они лучше шведской молодёжи, но универсалов там топовых нет. Мусебю - самый универсальный, был в начале третьего десятка на ТдС. Андерсен хорош только в коньке. По остальным трём особо и сказать нечего, так как на КМ почти не появлялись, а внутренние старты не особо показательны.
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gerr_max
Ответ SkierNSK
У всех остальных команд на КМ дела с будущим выглядят всё же куда печальней, чем у норвежцев. У шведов все надежды на Парамоа, что Ангера будет хватать на эстафетный этап и что Мюльбак продолжит удивлять, в этом году он собрался попасть на КМ и закрепиться в основе, марафоны отходят на второй план, если получится с КМ. Два домашних этапа с домашней квотой будут ему в помощь, если не удастся попасть в основу на отборе.
Ну а у нас как дела с молодёжью?
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SkierNSK
Ответ gerr_max
Ну а у нас как дела с молодёжью?
На уровне Тренера все🤣 кроме Коростелева, естественно.
Но у нас в целом команда очень сильная и моложе норвежской. Я написал "команд на КМ".
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