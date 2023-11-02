Калле Халварссон: «У Норвегии довольно возрастная команда, так что у них осталось не так уж много лет доминирования»
Шведский лыжник Халварссон считает, что норвежцы скоро перестанут доминировать.
«Я думаю, что скоро мы увидим перемены. У Норвегии довольно возрастная команда. Клэбо относится к числу самых молодых, но он тоже уже не юноша.
Большинство из них старше 30. Так что у них осталось не так уж много лет доминирования. Думаю, мы подтянемся.
Я тоже принадлежу к гвардии старше 30 лет. Возможно, я не буду в борьбе, если на это уйдет пять лет, но, может быть, пройдет два года, и я все еще буду конкурентоспособным», – сказал Калле Халварссон.
У шведов все надежды на Парамоа, что Ангера будет хватать на эстафетный этап и что Мюльбак продолжит удивлять, в этом году он собрался попасть на КМ и закрепиться в основе, марафоны отходят на второй план, если получится с КМ. Два домашних этапа с домашней квотой будут ему в помощь, если не удастся попасть в основу на отборе.
Но у нас в целом команда очень сильная и моложе норвежской. Я написал "команд на КМ".