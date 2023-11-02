Калле Халварссон: «У Норвегии довольно возрастная команда, так что у них осталось не так уж много лет доминирования»

Шведский лыжник Халварссон считает, что норвежцы скоро перестанут доминировать.

«Я думаю, что скоро мы увидим перемены. У Норвегии довольно возрастная команда. Клэбо относится к числу самых молодых, но он тоже уже не юноша.

Большинство из них старше 30. Так что у них осталось не так уж много лет доминирования. Думаю, мы подтянемся.

Я тоже принадлежу к гвардии старше 30 лет. Возможно, я не буду в борьбе, если на это уйдет пять лет, но, может быть, пройдет два года, и я все еще буду конкурентоспособным», – сказал .