Йоханнес Бо о конфликте Клэбо с федерацией: «Тот факт, что это становится достоянием СМИ, – серьезная слабость»

Йоханнес Бо считает, что конфликт Клэбо с федерацией не долен был попасть в СМИ.

Йоханнес Клэбо – пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам. На данный момент он не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, необходимое для участия в Кубке мира.

«Тот факт, что это становится достоянием СМИ, – серьезная слабость. В нашей федерации биатлона тоже многое обсуждается, но все это остается внутри. Мы далеки от подобных ситуаций», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо.

«Дискуссии возникают, но у нас выстроена очень хорошая система поддержки, а в ней работают люди с многолетним опытом. Нам удавалось сотрудничать и с бизнесом, и с тренерами, и с руководством – в отношениях со всеми была отличная динамика.

И каждый понимает свое место в этой экосистеме. В таких случаях нет смысла для споров, и мы добиваемся хороших результатов», – добавил Бо.

Клэбо устроил бунт в сборной и близок к пропуску Кубка мира. Как так вышло?!