Тина Канделаки: «МОК выпустил очередное прекрасное по своему лицемерию заявление. Как глубоко в итоге упадет «прекрасный европейский сад»?»

Тина Канделаки назвала лицемерным заявление МОК о дискриминации спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Международный олимпийский комитет выпустил очередное прекрасное по своему лицемерию заявление.

На фоне палестино-израильского конфликта МОК сказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Очевидно, это относится к спортсменам любой страны, только не России.

Искренне не хочу, чтобы другие олимпийцы сталкивались с той грязью, через которую проходят наши ребята, но тенденция, к сожалению, налицо.

На самом деле, все с этими международными комитетами стало понятно еще после отстранения паралимпийцев. Максимально гнусное и иррациональное решение.

Как глубоко в итоге упадет «прекрасный европейский сад»?» – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» в телеграм-канале.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

МОК о разнице между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине: «Это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине»