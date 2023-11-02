Тина Канделаки: «МОК выпустил очередное прекрасное по своему лицемерию заявление. Как глубоко в итоге упадет «прекрасный европейский сад»?»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Тина Канделаки паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Тина Канделаки назвала лицемерным заявление МОК о дискриминации спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Международный олимпийский комитет выпустил очередное прекрасное по своему лицемерию заявление.

На фоне палестино-израильского конфликта МОК сказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Очевидно, это относится к спортсменам любой страны, только не России.

Искренне не хочу, чтобы другие олимпийцы сталкивались с той грязью, через которую проходят наши ребята, но тенденция, к сожалению, налицо.

На самом деле, все с этими международными комитетами стало понятно еще после отстранения паралимпийцев. Максимально гнусное и иррациональное решение.

Как глубоко в итоге упадет «прекрасный европейский сад»?» – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» в телеграм-канале. 

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

МОК о разнице между отстранением России и ситуацией в Израиле и Палестине: «Это следствие начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине»

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25 комментариев

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Ghost Ghost
До уровня матч тв точно не упадёт
+17
-6
+11
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VictorVallecano
Как глубоко может упасть Тинка под рулем Феррари?
+8
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Дмитрий Шелема
раздался звук из подземелья
+6
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ancifer2
Ответ dalmolchun
«Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». ------------------------- За безопасность израильтян на ОИ в Парыже они точно уверены? Не задавайте себе этот вопрос. МОК никогда не признает, что израильтяне едут на Олимпиаду для провокации насилия над ними, которая неизбежна. Потому что ни для чего, кроме провокаций, израильские спортсмены в париже и не нужны.
в аэропорту Махачкалы был?
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GLW
евреи в двигатели это какой уровень?
+2
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Savardus
Не так глубоко, как приходилось Тине брать под рулём спорткара.
+2
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ancifer2
да вам-то какая разница, что там европейцы? покинули этот сад мерзости, лицемерия и, не побоюсь этого слова, гейства - обтека... то есть я хотел сказать наслаждайтесь
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FS19
Да что ж такое -то? Спортс как может спасает ситуацию: уже и Захарову и Свищева выпустили,а настроение в комментариях никак не меняется в сторону МОК. Приходится выпускать Канделаки.
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dalmolchun
Ответ ancifer2
в аэропорту Махачкалы был?
Во-во. Видал пропалестинские митинги во Франции? Произраильские затухли, едва начавшись. В аэропорту Парижа будет намного суровее приём.

В Махачкале было лайтово, даже сердешного приступа не было ни у одного еврея.
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Always_sam
Ответ FS19
Да что ж такое -то? Спортс как может спасает ситуацию: уже и Захарову и Свищева выпустили,а настроение в комментариях никак не меняется в сторону МОК. Приходится выпускать Канделаки.
Если и это не сработает, предлагаю панина, путина и собчак
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thusday31
Ответ VictorVallecano
Как глубоко может упасть Тинка под рулем Феррари?
где то по горло
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dalmolchun
Ответ Dizzod
потому что им в руки не попал ни один еврей.
Был. Я видел видос с евреем среди дагестанцев там в аэропорту.И с него ни один волос не упал.
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Dizzod
Ответ dalmolchun
Во-во. Видал пропалестинские митинги во Франции? Произраильские затухли, едва начавшись. В аэропорту Парижа будет намного суровее приём. В Махачкале было лайтово, даже сердешного приступа не было ни у одного еврея.
потому что им в руки не попал ни один еврей.
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konza
Канделаки, если надо, не только под руль Феррари залезет, но и в кабину крановщика. Сказали тявкнуть, быстро исполнила. Кто следующий, Тарасов или Соломатин?
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Geo07
Тина права? Это не сон? Ущипните меня.. =)
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Стэн Смит
Откуда звук издавался? Из-под руля конечно же)
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Always_sam
"искренне не хочу чтобы другие олимпийцы столкнулись с отстранением, но ещё более искренне негодую почему их до сих пор не отстранили!!!"
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Александр Рыбаков
тинка знает, о чём говорит. как глубоко можно упасть, вовремя.
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Arty Novikoff
Комментарий удален пользователем
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Zlodimir
Хуже её ресторана уже не будет 😂
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R Kukhov
Аналитика из под руля прдъехала
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ster3
Слушайте, Израиль просто отвечал на агрессию Хамас. Израиль ни первый начал, в отличие от России.
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Сергей48
Сад завял и начал вонять!
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