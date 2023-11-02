Тина Канделаки: «МОК выпустил очередное прекрасное по своему лицемерию заявление. Как глубоко в итоге упадет «прекрасный европейский сад»?»
Тина Канделаки назвала лицемерным заявление МОК о дискриминации спортсменов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
«Международный олимпийский комитет выпустил очередное прекрасное по своему лицемерию заявление.
На фоне палестино-израильского конфликта МОК сказал, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Очевидно, это относится к спортсменам любой страны, только не России.
Искренне не хочу, чтобы другие олимпийцы сталкивались с той грязью, через которую проходят наши ребята, но тенденция, к сожалению, налицо.
На самом деле, все с этими международными комитетами стало понятно еще после отстранения паралимпийцев. Максимально гнусное и иррациональное решение.
Как глубоко в итоге упадет «прекрасный европейский сад»?» – написала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» в телеграм-канале.
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
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