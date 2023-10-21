Вероника Степанова: «Бесконечное обсуждение меня и моего творчества, безусловно, полезно. Что касается спортивной составляющей, то зимний сезон расставит все по местам»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова назвала полезным «бесконечное обсуждение ее творчества».

«Бесконечное обсуждение меня и моего творчества, безусловно, полезно. Мне полезно. Продолжайте, не снижайте темп, не останавливайтесь!

Что касается спортивной составляющей, то наступающий зимний сезон расставит все по местам. Не забудьте включить телевизор!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вновь высказалась о публикациях Степановой в медиа: «90% из того, что там написано, писала не она. Я это знаю. Но я уже не в том возрасте, чтобы продолжать ее убеждать, что это отвлекает от спорта».

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6 комментариев

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Pelerin
Так уже всë расставлено же - есть Непряева, Ступак и остальные... Когда первые две окончательно потеряют мотивацию, лыжные гонки можно будет закрыть до восстановления допуска к стартам FIS.
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Melnikov1968
Творчества??? Какого??? Ты сочиняешь стихи, пишешь музыку, картины??? Все твоё творчество в колонке Матч ТВ и главный твой поклонник - Губерниев. Одевай лыжи и бегай. А лучше поступи в институт.
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papadok
Ответ Pelerin
Так уже всë расставлено же - есть Непряева, Ступак и остальные... Когда первые две окончательно потеряют мотивацию, лыжные гонки можно будет закрыть до восстановления допуска к стартам FIS.
Осмелюсь напомнить, Степанова в Кубке России прошедшего года вторая. Ступак искал долго, обнаружил на 105 месте. Поправьте, если ошибся.
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Александра Стенмарк
Ждем!
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papadok
А вот это верно. Как говорится, - весна покажет, кто где срал.
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papadok
По поводу творчества есть старый очень анекдот.
"Я гей! - Вы дизайнер, артист, журналист? - Нет, я сантехник. - Батенька, да вы не гей, вы просто передаст."
Ждем новых плодов творчества.
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