Вероника Степанова: «Бесконечное обсуждение меня и моего творчества, безусловно, полезно. Что касается спортивной составляющей, то зимний сезон расставит все по местам»

Вероника Степанова назвала полезным «бесконечное обсуждение ее творчества».

«Бесконечное обсуждение меня и моего творчества, безусловно, полезно. Мне полезно. Продолжайте, не снижайте темп, не останавливайтесь!

Что касается спортивной составляющей, то наступающий зимний сезон расставит все по местам. Не забудьте включить телевизор!» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вновь высказалась о публикациях Степановой в медиа: «90% из того, что там написано, писала не она. Я это знаю. Но я уже не в том возрасте, чтобы продолжать ее убеждать, что это отвлекает от спорта».