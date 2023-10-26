Вероника Степанова предложила модель UFC для пиара лыжных гонок.

«В субботу я стала маленькой частью миллионов и включила телевизор, чтобы посмотреть вечер UFC 294 из Абу-Даби. В первую очередь, бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

Я далека от понимания нюансов единоборств. Не могу представить, как спортсмены UFC настраиваются на бой. Но сравнить вариант шоу, которое они предлагают, с нашим – хочу и попробую.

Мы: приехали на соревнования, потренировались пару дней, вышли-пробежали-получили медали и кубки (или нет) – уехали. Они: приехали на соревнования, устроили пролог: взвешивание, дуэль взглядов, пресс-конференцию перед боем. Затем торжественный выход на бой, сам бой, награждение, речь победителя. Ничего не забыла?

Я не предлагаю, чтобы все виды спорта все скопировали и срочно перешли на модель UFC. Хотя признайтесь, любители и особенно любительницы лыж, интересно вам было бы посмотреть, как Савелий Коростелев вызывает Александра Большунова и они проходят всю обязательную предварительную программу – со взвешиванием и стердауном? Или вы отвернетесь и принципиально на такое смотреть не будете? Не страшно, ваши дочери посмотрят!

Ладно, полуодетые лыжники на весах, может быть, слегка надумано. Не прямо так сразу. Но почему не устраивать пресс-конференции до стартов? Кажется, всем понятно, что до гонки атлета куда более интересно послушать, чем после.

Спорт интересен непредсказуемостью и да, определенным хвастовством участников. У меня точно не будет проблем что-то пообещать накануне. Как говорится, хейтерам будет, что хейтить, а фанатам – что вспомнить.

От слов к делу. Предлагаю такой формат представления участников опробовать Александру Легкову на гонке его имени в феврале будущего года. Александр Геннадьевич, слышите меня?» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».