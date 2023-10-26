Степанова предложила формат UFC для пиара лыжных гонок: «Интересно вам было бы посмотреть, как Большунов и Коростелев проходят стердаун?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков UFC Александр Большунов Ислам Махачев Александр Волкановски Вероника Степанова Савелий Коростелев UFC 294 Лыжи

Вероника Степанова предложила модель UFC для пиара лыжных гонок.

«В субботу я стала маленькой частью миллионов и включила телевизор, чтобы посмотреть вечер UFC 294 из Абу-Даби. В первую очередь, бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски.

Я далека от понимания нюансов единоборств. Не могу представить, как спортсмены UFC настраиваются на бой. Но сравнить вариант шоу, которое они предлагают, с нашим – хочу и попробую.

Мы: приехали на соревнования, потренировались пару дней, вышли-пробежали-получили медали и кубки (или нет) – уехали. Они: приехали на соревнования, устроили пролог: взвешивание, дуэль взглядов, пресс-конференцию перед боем. Затем торжественный выход на бой, сам бой, награждение, речь победителя. Ничего не забыла?

Я не предлагаю, чтобы все виды спорта все скопировали и срочно перешли на модель UFC. Хотя признайтесь, любители и особенно любительницы лыж, интересно вам было бы посмотреть, как Савелий Коростелев вызывает Александра Большунова и они проходят всю обязательную предварительную программу – со взвешиванием и стердауном? Или вы отвернетесь и принципиально на такое смотреть не будете? Не страшно, ваши дочери посмотрят!

Ладно, полуодетые лыжники на весах, может быть, слегка надумано. Не прямо так сразу. Но почему не устраивать пресс-конференции до стартов? Кажется, всем понятно, что до гонки атлета куда более интересно послушать, чем после.

Спорт интересен непредсказуемостью и да, определенным хвастовством участников. У меня точно не будет проблем что-то пообещать накануне. Как говорится, хейтерам будет, что хейтить, а фанатам – что вспомнить.

От слов к делу. Предлагаю такой формат представления участников опробовать Александру Легкову на гонке его имени в феврале будущего года. Александр Геннадьевич, слышите меня?» – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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33 комментария

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Алексей Агеев
Нет, не интересно.
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rwren23
Опять парень мобилу отобрал
+46
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+41
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encaro_one
Старый пень забухал, белочка пошла.
+38
-3
+35
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dedpihto59
И гонки проводить по весовым категориям!
+26
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+25
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sava k
Похоже, бухать начала от безделья и неустроенности.
+16
-5
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Щеглот
Степушка, твой босс просто гонку показать не в состоянии. Просто гонку с хорошей картинкой и секундомером. А ты о каком-то сверх того. Окстись, ни в жизни этого не будет пока босса не выкинете.
+13
-3
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artpal
Ответ dedpihto59
И гонки проводить по весовым категориям!
Для фигурного катания идеальная тема. Это правило значительно бы удлиннило карьеру Загитовой
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Koulmann
Вообще прикольно наблюдать как у них едет крыша - Сальников, теперь Степанова.
Кто следующий?
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TiNO
Я бы на нее в партере посмотрел 😂
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Биомеханоид
Ответ Алексей Агеев
Нет, не интересно.
Я бы посмотрел бой Вали Шевченко со Степановой, раз уж она про UFC заговорила, или Енджейчик.
+6
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Melnikov1968
Прёт девицу не по-детски. Нехватка международных стартов начинает сказываться. "Там есть еще Лэстрэйд, но это так, фокстерьер - энергии много, ума мало." (с)
+9
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закрыт по беспределу
"интересно вам было бы посмотреть, как Савелий Коростелев вызывает Александра Большунова..."
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А саму гонку затем выигрывает Устюгов.
Очень интересно.
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Tilo Wolf
Нет.
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Черный Дворник
Ну лыжницы в бикини...
Лыжники с специальными палками...
Народ будет смотреть с удовольствием...
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Dinamik1
Что токое срачдаун?
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heivani
Помешала эбонитовой палочкой эбонитовую воду в эбонитовом стакане.
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qdmn9rmcrv
Куда его/ее несёт постоянно? Детка, бои без правил это бои, лыжи это лыжи! Зачем их в фарс превращать? Чтоб остатки аудитории растерять? Ищите интересные форматы соревнований, а не сиськой на весах поиграть - эта губерниевщина нам за 20 лет страх как обрыдла. Мы спорт любим, а не вот это вот всё
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Beriya
Срочно эту бабу кодировать
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Александр Кожевников
Ты здорово подметил.
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Бола Батыров
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Bergkamp007
Закусывать надо
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hett
а стердаун это когда голые тёти таблички носят?
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Роман Ягодин
а это все не из бокса пришло? юфси тоже скопировали)
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Сергей
Ответ Черный Дворник
Ну лыжницы в бикини... Лыжники с специальными палками... Народ будет смотреть с удовольствием...
Палки и смазки
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encaro_one
Ответ Черный Дворник
Ну лыжницы в бикини... Лыжники с специальными палками... Народ будет смотреть с удовольствием...
Мало кто на этих лыжниц в бикини будет смотреть, они куда интереснее в одежде, чем глисты и доски без одежды.
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