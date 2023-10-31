Шарлотте Калла рассказала, что испытала приступ мерцательной аритмии на Кубке мира в 2016-м из-за приема препарата от астмы с таблетками кофеина

Теги Кубок мира лыжные гонки Шарлотте Калла сборная Швеции жен Пер Андерссон Лыжи

Шарлотте Калла рассказала об инциденте, связанном с применением лекарства от астмы.

Шведская лыжница испытала приступ мерцательной аритмии на этапе Кубка мира в Руке в 2016 году. Калла считает, что причиной приступа стало сочетание противоастматического препарата с таблетками кофеина, которые она использовала перед соревнованиями более 10 лет.

Спортсменке поставили диагноз «астма» еще в начале карьеры на Кубке мира, однако она не принимала терапию. В 2016-м проблемы с дыхательными путями обострились.

«Плигген (Пер Андерссон, врач шведской сборной – Sports.ru) предложил лекарство длительного действия, которое я должна была принимать ежедневно, а также бронхолитический препарат, который нужно было использовать при необходимости, например, во время интервальных тренировок и соревнований», – написала трехкратная олимпийская чемпионка в своей автобиографии.

Калла никому не рассказывала, что принимает лекарства от астмы, из-за споров относительно того, являются ли такие препараты допингом.

«Когда меня обследовали на наличие астмы, было довольно много статей о слишком свободном использовании противоастматических препаратов и о том, что существует слишком много невежества. Вот почему мне показалось неуместным рассказывать об этом, когда у меня случился приступ мерцательной аритмии», – отметила шведка.

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5 комментариев

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Торт Спартак
Не рассказывала, потому что не чувствовала себя полностью честной перед соперниками. Но придумала красивую отмазку)
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Kazanest
Как надоели эти "чемпионы" с проблемами дыхания. Врач посоветовал, ну всё понятно - система. Тщательно проверить всю нынешнюю сборную, особенно спринтерскую группу. Жёстко наказать с отстранением. Только кто это будет делать 🙄
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zho3716
СКрыла допинх
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Max9999
Больные люди соревнуются. Практически инвалиды, одной ногой в могиле.
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