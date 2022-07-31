Фрида Карлссон: «Йохауг – лучшая лыжница всех времен, так что без нее будет странно. Для меня она всегда была ориентиром»

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о причинах неудач на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Я был так опустошена, особенно физически. Я очень усердно тренировалась перед . В начале сезона я была в очень хорошей форме – тогда я подумала, что можно еще немного прибавить, и включила дополнительную передачу на тренировках. Тяжелые тренировки в сочетании с большой высотой стали для меня настоящим опытом. Вероятно, я перешла черту.

Я была полностью вымотана. Я по-прежнему все время мысленно повторяла: «Следующую гонку я выиграю», и думала, что смогу это сделать, но тело не отвечало.

– Насколько тяжело было, когда ты вернулась домой после Олимпиады?

– Наверное, это был первый раз, когда я почувствовала, что мне действительно нужно перезагрузиться. Я была на дне, но в то же время: когда я на дне, я достигаю новых высот. Вот почему моя карьера такая, какая она есть.

Есть взлеты и падения. И, будучи в яме, я развивалась больше всего. Когда дела идут хорошо, вы не вносите так много изменений, но когда вы находитесь в самом низу, вы ищете решения и мыслите в новых направлениях.

Очевидно, что чемпионат мира – это большая и естественная цель. Хочется взять реванш после Олимпиады, – сказала Карлссон.

Также Фрида высказалась о том, что ее соотечественница и норвежка завершили карьеру.

– Они обе великие спортсменки во многих отношениях. Шарлотты будет не хватать в команде, она была отличным примером для подражания. А Тереза – лучшая лыжница всех времен, так что без нее будет странно. Для меня она всегда была своего рода ориентиром.

Преследовать ее было чем-то особенным – было ощущение, что победить ее невозможно. Но мне, во всяком случае, это удалось. Было бы трудно, если бы я не преуспела.

– Теперь нам нужна новая королева лыж – могут ли ее звать ?

– Да (улыбается). Это то, ради чего я работаю. Должна сказать, что я верю в то, что я делаю, доверяю себе и чувствую себя уверенно, – отметила шведка.