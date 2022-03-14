«Это большая потеря. Но у русских длинная история с допингом, дисквалификациями, а теперь еще и ситуация на Украине». Лыжники разных стран об отстранении сборной России

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Швеции Майкен Касперсен Фалла сборная Франции Калле Халварссон Политика Йенс Бурман Люка Шанава Лыжи

Лыжники из разных стран высказались об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Это сложный вопрос, но мне трудно представить, что ситуация на Украине просто исчезнет до того, как мы приедем в Руку в ноябре. Вероятность, что русские выйдут на старт в Финляндии, невелика. Но это очень сложно, и я думаю, что никто знает, что на самом деле произойдет.

Думаю, это хорошо, что мы выражаем позицию и что весь спортивный мир делает это. Я смотрю на это положительно», – сказал швед Йенс Бурман.

«Отсутствие российских лыжников было бы большой потерей. Но у них длинная история с допингом, дисквалификациями и тому подобным, так что над нацией висит тень этих вещей. Теперь еще и ситуация на Украине, поэтому логично, что их отстранили», – добавил его соотечественник Калле Халварссон.

«Я считаю, что это очень сложная ситуация, когда дело касается спортсменов, потому что трудно понять, что каждый из них думает. Конечно, я не хочу соревноваться с людьми, которые придерживаются тех же взглядов, что и Путин, но я полагаю, что не все спортсмены думают как он. Это сложно», – заявил француз Люка Шанава.

«Кажется абсолютно правильным, что сейчас их здесь нет. Это печально для каждого из спортсменов, но речь идет о том, чтобы быть последовательными», – считает шведка Шарлотте Калла.

«Ужасно и то, что украинские спортсмены не могут выступать. В лыжных гонках их не так много, но есть другие виды спорта, где их больше. Я больше сочувствую им», – отметила норвежка Майкен Касперсен Фалла.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные