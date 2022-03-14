«Это большая потеря. Но у русских длинная история с допингом, дисквалификациями, а теперь еще и ситуация на Украине». Лыжники разных стран об отстранении сборной России

Лыжники из разных стран высказались об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Это сложный вопрос, но мне трудно представить, что ситуация на Украине просто исчезнет до того, как мы приедем в Руку в ноябре. Вероятность, что русские выйдут на старт в Финляндии, невелика. Но это очень сложно, и я думаю, что никто знает, что на самом деле произойдет.

Думаю, это хорошо, что мы выражаем позицию и что весь спортивный мир делает это. Я смотрю на это положительно», – сказал швед .

«Отсутствие российских лыжников было бы большой потерей. Но у них длинная история с допингом, дисквалификациями и тому подобным, так что над нацией висит тень этих вещей. Теперь еще и ситуация на Украине, поэтому логично, что их отстранили», – добавил его соотечественник .

«Я считаю, что это очень сложная ситуация, когда дело касается спортсменов, потому что трудно понять, что каждый из них думает. Конечно, я не хочу соревноваться с людьми, которые придерживаются тех же взглядов, что и Путин, но я полагаю, что не все спортсмены думают как он. Это сложно», – заявил француз .

«Кажется абсолютно правильным, что сейчас их здесь нет. Это печально для каждого из спортсменов, но речь идет о том, чтобы быть последовательными», – считает шведка .

«Ужасно и то, что украинские спортсмены не могут выступать. В лыжных гонках их не так много, но есть другие виды спорта, где их больше. Я больше сочувствую им», – отметила норвежка .