Бородавко о летнем чемпионате России: «Вроде бы «Матч ТВ» проявлял интерес, почему нет трансляции – я не знаю»

Тренер лыжников Юрий Бородавко высказался об отсутствии трансляций летнего ЧР.

Турнир пройдет в Малиновке с 14 по 19 сентября.

«Вроде бы федеральный канал « » проявлял интерес к соревнованиям лыжников, почему нет трансляции – я не знаю. Не в моей компетенции давать комментарии на эту тему.

Жаль болельщиков, которые не увидят в полном объеме отличные соревнования на замечательных трассах в Малиновке. Здесь, безусловно, будет на что и на кого посмотреть», – сказал .