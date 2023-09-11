Бородавко о летнем чемпионате России: «Вроде бы «Матч ТВ» проявлял интерес, почему нет трансляции – я не знаю»

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Тренер лыжников Юрий Бородавко высказался об отсутствии трансляций летнего ЧР.

Турнир пройдет в Малиновке с 14 по 19 сентября.

«Вроде бы федеральный канал «Матч ТВ» проявлял интерес к соревнованиям лыжников, почему нет трансляции – я не знаю. Не в моей компетенции давать комментарии на эту тему.

Жаль болельщиков, которые не увидят в полном объеме отличные соревнования на замечательных трассах в Малиновке. Здесь, безусловно, будет на что и на кого посмотреть», – сказал Бородавко.

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1 комментарий

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Olga.t
Наверное опять Вяльбе с Губерниевым разругались))
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