Бородавко о Кубке мира: «Для кого‑то радость, что нас нет и у них есть возможность занять те призовые места, которые они никогда бы не заняли»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко скептически оценил уровень Кубка мира.

– Лыжные гонки всегда интересно смотреть, когда есть интрига и борьба. Особенно когда в борьбу вступают спортсмены из разных стран. Это повышает интерес во всем мире. Раньше интрига была, было много талантливых ребят, которые добавляли зрелищности.

– Также Нортуг сказал, что вся ситуация (доминирование норвежских лыжников – Sports.ru) убивает интерес к лыжным гонкам. Согласны?

– Это не так, но интерес падает. Предсказуемость – раз. Никакой интриги – два. Для кого‑то, для тех же шведов, итальянцев и немцев – это шанс побывать в призах.

Для кого‑то радость, что нас нет и у них есть возможность занять те призовые места, которые они никогда бы не заняли, – сказал Бородавко.